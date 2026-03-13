■全国の天気

13日(金)は全国的に雲が広がりやすく、九州北部から北陸を中心に、雨や雪が降るでしょう。雷を伴う所もありそうです。関東も次第に雲が広がり、夜は所々で雨が降る見込みです。北海道はオホーツク海側を中心に雪や吹雪が続きそうです。沖縄本島は次第に晴れてくるでしょう。なお、伊豆諸島は雨や風が強まり、大荒れの天気となりそうです。

■予想最高気温

西日本、東日本は前日より低く、冬の寒さとなりそうです。東京や大阪、福岡は11℃。金沢と新潟は8℃でしょう。北風が吹き日差しも少ないため、暖かい服装でお出かけください。仙台は11℃、札幌は4℃で前日と同じくらいでしょう。

■週間予報

・大阪〜那覇

14日(土)は晴れる所が多いですが、引き続き、北風がやや強いでしょう。15日(日)は日差しのぬくもりを感じられそうです。その後、来週17日(火)にかけて晴れますが、18日(水)〜19日(木)にかけては広い範囲で雨が降る予想です。来週は少し暖かくなりそうです。大阪では最高気温が15℃以上の日が続くでしょう。

・札幌〜名古屋

14日(土)は関東や東海で日差しが戻り、気温が上がりそうです。晴れて気温が上がる日は、花粉が飛散しやすくなります。しかも14日(土)は北風が強めに吹くため、最も飛散しやすい条件がそろいます。花粉症の方は引き続き、対策をしっかりなさってください。お酒や喫煙を控えめにすることも、花粉症の症状を抑えるのにはよいそうです。また、週末の間に、部屋の中にたまった花粉を水拭きで取り除いておくのもよさそうです。

15日(日)は東京でも15℃に届くでしょう。この暖かさで桜のつぼみがふくらみそうです。来週にも各地でさくら開花の便りが届くでしょう。19日(木)ごろは広い範囲で天気が崩れそうです。