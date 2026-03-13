お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。新種のハラスメントに驚きの声を上げた。

矢作が「ハラスメントで、この前初めて聞いたよ？ 警察が捕まったフキハラ。知ってる？」と切り出すと、小木は「吹きすぎ？ テーブルとか？ 楽器？ 楽器吹きすぎ？ 警視庁って楽器吹くじゃん。吹奏楽みたいなのあるじゃん」と返答した。

矢作が「フキハラって最初なんだろうと思って。片仮名でフキハラって書いてあって。警察でも会社でもいいのよ。上司が…」と説明すると、小木は「ウソを吹くとかそういう系でしょ。ほら吹きとか」ととぼけた。

矢作はすかさず「そしたら、ホラハラになるよね？」とツッコミを入れた上で「フキハラは不機嫌。よーく俺たち、ドラマのセリフでも何度もあったような。『課長が不機嫌で…』って。あるあるですよね。テレビ業界もありますよ。ディレクターの機嫌が悪いとか。昨日の視聴率が悪かったから、不機嫌で。それがフキハラ。上司が不機嫌で大変だと。無視されたとか。それが警視庁であって。フキハラ認定みたいの、されてたよ」と語った。

警視庁の警視正の男性がフキハラを行ったとして、昨年12月に処分を受けていたことが判明。警視正とは、警察官の中で上から4番目の役職で、男性も署長や本部の課長などを歴任。当時、100人を超える部下がいたという。