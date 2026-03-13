【榎本美沙さんのヘルシー発酵レシピ弁当】つくねの甘酒照り焼きとレンチンキャベツ副菜

1品目主菜 れんこんつくねと

パプリカの甘酒照り焼き

レシピはこちら

刻んだれんこんの食感がアクセント。

砂糖の代わりに〈甘酒〉を使って、軽やかな甘みに仕上げます。

2品目副菜 ごまみそキャベツ

レシピはこちら

柔らかなレンチンキャベツを、甘みのあるみそだれ味に。

香ばしいごまの風味がたまりません。