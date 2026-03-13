明日14日以降は全国的に気温が平年並みか高くなり、日差しの温もりに春を実感できるでしょう。九州から関東にかけて、桜開花の便りが続々と届きそうです。ただ、この先も花粉が大量に飛ぶ日が多く、対策が欠かせません。

前半:14日(土)〜20日(金・祝) 晴れる日多い 気温上昇

明日14日は、広い範囲で日差しが届きます。北陸から北の日本海側は雲が多く、雨や雪の所もありますが、それほど強く降ることはないでしょう。

明後日15日から17日にかけて、全国的に晴れそうです。

18日から20日は前線が西から延びてきます。雨の範囲が九州から東海、北陸まで広がり、本降りになることもあるでしょう。東京をはじめ、関東でも沿岸部を中心に所々で雨が降りそうです。





気温は、全国的に平年並みか高くなるでしょう。晴れる日は、暖かな日差しに春を実感できそうです。曇りや雨でも、これまでのような強い寒の戻りはないでしょう。

後半:21日(土)〜26日(木) 引き続き 暖かい空気が優勢

この期間も、連日のように日差しが届きますが、気圧の谷が通るため東海や近畿を中心にたびたび雨が降るでしょう。



気温は平年並みか高い予想です。九州から関東にかけて、桜の開花の便りが次々に届くでしょう。そろそろ、花見の計画を立てておくと良さそうです。

晴れて暖かい日が多いため、花粉の大量飛散が続くでしょう。この時期は、スギ花粉だけではなくヒノキ花粉も増えてきて、九州をはじめピークを迎える地域もありそうです。花粉症の方は、対策を万全にしてお過ごしください。