最強専門家がニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナウンサーがMCを務める番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」が3月11日に公開した動画のテーマは、ホルムズ海峡封鎖で緊迫する「中東・イラン情勢」だ。

3月7日の生放送「正義のミカタ」でもイラン情勢について白熱したトークが繰り広げられたが、そもそもアメリカ、イスラエルとイランは何故ここまで険悪な関係になったのか？

久保アナにこの質問を投げかけられ、「話すと長いんですけど…」と口を開いた中東専門家の高橋和夫氏は、「イラン革命が起こって反米政権ができたでしょ。そこまではよくあることなんですけど、そのとき（1979年～81年）にテヘランのアメリカ大使館が乗っ取られちゃって、大使館員が人質になるという事件があったんですよね。それが444日間ずっと続いて、アメリカ人は“もうイラン絶対許さないぞ”と。あの世代のアメリカ人はみんなイランに対して暗いイメージを持ってる」と、アメリカとイランの関係について解説。

続けて、イスラエルとイランが険悪な理由について「結構これも複雑でね。イスラエルとイラン、実は革命後もうまくやってたときもあったんですよ。（元イラク大統領の）サダム・フセインの力が強いときは、フセインが共通の敵だから、イラン・イラク戦争のときにこそ～っとイスラエルがイランに武器売ってたりしてたんですよ。そのイラクの独裁者をアメリカが潰しちゃったから、もうイスラエルは怖いものはないというんで、イランと直接向かい合うようになった」と、7日の放送では語られなかった背景を説明した。

さらに高橋氏は「（イランの）国の建前は反米なんですけどね、国民はね、結構アメリカ好きなんですよ」と意外な実情を明かす。アメリカに対する嫌悪感もあると同時に「アメリカに対する憧れも強くて。『アメリカに死を！とりあえず俺にはアメリカのビザくれ』みたいな人達がたくさんいるんですよね」。

机を囲んで高橋氏の話に耳を傾けていた第5代統合幕僚長・河野克俊氏、エネルギー専門家・石川和男氏が、この言葉に思わず吹き出す一幕も。

続いて久保アナは、自衛隊のトップとして日本の危機に対応してきた河野克俊氏に質問を投げかける。アメリカとイランとで軍事力に大きな差があるなか、イランが今後とってくるだろう作戦とは？

河野氏は、トランプ氏が3月頭に「イラン海軍をほぼ壊滅させた」と発言していたことに触れ、「元々（イランの）海軍力って脆弱なんですよ」と指摘する。船は旧式のもので、飛行機や航空機もアメリカやロシアと比べて「一世代二世代古いやつを持ってる」ため「アメリカには全然太刀打ちできない」と河野氏。「なので今、反撃の手段としてはミサイルと、それからドローンですよね。しかし今こういう戦時下ですから、ミサイルを増産するのはなかなか難しい」。ウクライナの場合は欧米から支援や武器の支給を受けているが、イランはそれがないため、どんどん攻撃力が下がっていくと河野氏は分析する。

続けて「地上軍って、革命防衛隊とあと国軍入れて60万ぐらいいるわけですよ。やっぱり地上戦に引き込みたいんじゃないかと思います」と、イラン側が望む作戦を推測する河野氏。「なぜならば、地形を利用できますよね、イラン側としては。自分のホームグラウンドに引き込んで戦うということになるので。おそらくそれをするしか勝ち目はないだろうと思ってるんじゃないですかね」。アフガニスタンを例に、山岳地帯で地元の利を活かして戦う相手を抑え込むことは米軍でも難しいだろう、と見解を語った。

こうした理由もあって、これまで地上戦を回避する姿勢をみせてきたアメリカ軍。「しかし体制転換が思い通りにいかないので、今トランプ大統領は地上戦の可能性も示唆しだしてるわけです。ただそれはやっぱりリスクありますよね」と河野氏はコメントした。



さらに、トークテーマは「ホルムズ海峡封鎖」へ。

「石油の行き先は中国、インド、韓国、日本、欧州、アメリカ。この順番に割合が大きい。アメリカ経済の打撃を期待しての海峡封鎖だと思うんですが…日本への影響も」と気がかりな様子の久保アナ。

これに対し、通産省の元官僚でエネルギー・資源専門家の石川和男氏は「10年ぐらい前からかな」とアメリカの意外な立ち位置を明らかに！

さらに石川氏の口から、日本のエネルギー資源についても危機的な状況が語られて…！？

「太陽光って日本の国内でとれるからイイじゃんって思うかもしんないけど、太陽光を電気に変えるパネルってどこから来てるの？ これは中国依存度100％」

「石油と天然ガスは、結構日本はやばいと思ってたほうがいい！」（石川氏）

