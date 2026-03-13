お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が、8日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。ゆうちゃみとの“本当”の関係性について言及した。

番組ではフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の関係性についてトーク。そこで藤本の発言について“納得”がいかなかったMCの上沼恵美子が「ゆうちゃみちゃん、こんな藤本さんと付き合ったらダメよ」といきなり助言した。

フジモンとゆうちゃみは、仲の良さが週刊誌でも話題となり“交際間近？”などともウワサされていた。そんな2人に上沼は「親しき仲にも礼儀ありだと思って黙っていたけど、言うわ。ゆうちゃみちゃん、やめとき！」と話し、「ウワサがある2人です」と続けた。

この日は収録する際に「（2人が）前室でめっちゃしゃべっていた」とのタレコミ情報が入ると、上沼は「やっぱり！いやらしい」とキッパリ。するとフジモンは「これ、言うてええんかな」と迷いながらも続けた。

「ゆうちゃみは全然、僕のことを異性として見てないみたいで」と話し、「言うていい？」と許可を取って「僕の前で屁をこきよるんですよ」と暴露。ゆうちゃみは赤面し「ひどい、ひどい」と慌てふためいた。

上沼は「今ので分かりました。世間の皆さん、そういうことです。ゆうちゃみちゃんは屁をこきますんで。全く気がないということです」と再度強調して、ゆうちゃみは顔を真っ赤にしていた。