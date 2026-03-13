ライバー、シンガー・ソングライターとして活動する芸能事務所SYC PROJECT代表のすみれが13日までにXを更新。小腸に「粘膜下腫瘍」が見つかったことを公表した。

すみれは2月25日の投稿で、貧血で倒れて救急搬送され、入院したことを報告していた。今回の投稿で「2月25日から今日まで色んな検査を行った結果、貧血で倒れた主な原因としては 小腸に5cm大の粘膜下腫瘍が見つかりました」と明かし、「生検検査でもそれ自体が何者なのかはまだ分かっていません。そして、3月19日に腹腔鏡手術（場合によっては開腹手術）で切除することとなりました!それを病理検査に出してから詳しい病名が判明する予定です。術後は短くとも2週間は入院が必要でその後のことは不明です。（4月前半退院が最速）」と説明した。

出演を予定していたイベントのキャンセルを伝えるとともに、5月2日に開催予定のワンマンライブについても「開催したいと考えておりますが、体調の復帰が確実ではない為、今後、一部演出や内容には変更があるかもしれません。勝手ながらもう少しだけ考えるお時間をください」と呼びかけた。

続けて「心配しないでほしいのは、私は自分でも思ってた以上に心底前向きみたいで、手術も楽しみで早くしたいと思ってます!それに、100万人に1人レベルらしくて、30歳で滅多に経験しないような事をこんなに経験していることで、これから先、自分の作る音楽や発信することにも楽しみだと感じています!未来でやりたいことも山ほどあります!」と前向きな思いをつづった。