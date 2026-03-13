ゴブリンの包囲網を撃破せよ！「ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン」第126話-2をガンガンONLINEに無料公開
【第126話-2】 3月13日 無料公開
第126話-2
スクウェア・エニックスは、「ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン」第126話-2をWeb版ガンガンONLINEに無料公開した。
本作は原作・蝸牛くも氏、作画・栄田健人氏、キャラクター原案・足立慎吾氏、神奈月昇氏によるダークファンタジー。ゴブリンに村を襲撃された少年が「ゴブリンスレイヤー」と呼ばれるようになるまでを描く前日譚である。第126話-2ではゴブリンスレイヤーがゴブリンの群れを1匹ずつ、冷静な計算と思考と共に撃破していく。
現在、アプリ版のガンガンONLINEでは第128話の先読み公開も行なわれている。
