去年1年間に県内で確認された、いわゆる特殊詐欺やSNS型投資詐欺などによる被害額は13億円余りで、過去最悪となったことが県警察本部のまとめでわかりました。



県警察本部のまとめによりますと、去年1年間に県内で確認された特殊詐欺とSNS型投資詐欺、それにロマンス詐欺による被害はあわせて182件で、おととしに比べて18件少なくなりました。



一方、被害総額は4億円以上多い13億1693万円で、これまでで最も多くなりました。





特殊詐欺のうち4割以上は、電話で家族や親せき装うなどする「オレオレ詐欺」で、おととしに比べ28件多い44件と急増し、被害額は6億円余りにのぼりました。かつては“孫”などをかたる相手からの電話をきっかけに、高齢者が被害に遭うケースが多かった「オレオレ詐欺」。その手口は巧妙化していて。“警察官”や“金融庁”などをかたるスマートフォンへの電話をきっかけに、20代や30代の若い世代でも被害が確認されています。また、SNSをきっかけとした投資詐欺や相手に親近感を抱かせて金をだまし取るロマンス詐欺は被害件数、被害額ともにおととしより多くなりました。いずれも40代から60代の被害が目立っています。暗号資産の送金やインターネットバンキングでの振り込みを指示され、スマートフォンのやりとりで被害に遭うケースが多いということです。今年に入ってからも後を絶たない詐欺被害。警察は、知らない番号には出ない、金などを振り込む前に詐欺を疑うことなど注意を呼びかけています。