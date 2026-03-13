コア<2359.T>がしっかり。１２日の取引終了後に、テックインターナショナル（東京都千代田区）からカンボジア政府向け日本政府開発援助（ＯＤＡ）事業の業務を受注したと発表しており、好材料視されている。



同事業は、準天頂衛星システム「みちびき」が提供する高精度測位補強サービスＭＡＤＯＣＡ－ＰＰＰを活用することで基準局に依存しない高精度測位環境を構築し、相手国政府機関が自律的に高精度位置情報を活用できる体制の確立を目指すもの。コアはＭＡＤＯＣＡ－ＰＰＰに対応したＧＮＳＳ受信機「Ｃｏｈａｃ∞ Ｔｅｎ＋＋」を提供するほか、現地における機器導入後の据え付け・設定支援及び運用・保守に関する技術トレーニングを実施する。



