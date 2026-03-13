「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１１時現在で、新都ホールディングス<2776.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場で新都ＨＤは小動き。同社は１２日取引終了後、２６年１月期連結決算を発表。売上高は２７９億３９００万円（前の期比２．３倍）、営業利益は５億９３００万円（同１４倍）となった。従来予想の売上高２３０億２０００万円、営業利益２億９０００万円を上回って着地した。非鉄金属スクラップの取引量拡大が寄与した。続く２７年１月期も増収増益と良好な業績見通しを示した。



これを受け、買いを予想する向きが増えたようだ。なお、これを受けたきょうの株価の反応は限定的となっている。



出所：MINKABU PRESS