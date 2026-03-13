１３日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続落した。米原油先物相場が上昇するなか、米長期金利が上昇（債券価格が下落）した。インフレ懸念が続き、債券売りが優勢となった。



前日のニューヨーク市場で米長期金利は４．２６％に上昇した。イランの新たな最高指導者であるモジタバ・ハメネイ師がホルムズ海峡の封鎖を続ける考えを示したと報じられたほか、船舶に対する攻撃も相次ぎ、原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物が上昇した。ＷＴＩ期近物は日本時間１３日早朝に一時１バレル＝９８ドル台をつけた。米債相場の流れを引き継ぐ形で、円債相場に下押し圧力が掛かった。



財務省は１３日、１０年物クライメート・トランジション（ＣＴ）国債の入札実施を通知した。発行予定額は３０００億円程度。市場では波乱なしとの見方が多い。



先物６月限は前営業日比２９銭安の１３１円４３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３０ポイント高い２．２１０％で推移している。



