・ＩＮＰＥＸが３日続伸し最高値、中東情勢緊迫化でＷＴＩ価格は一時９８ドル台に

・日本コークスが異色人気、原油価格高騰を背景に代替エネルギー関連の低位株として投資資金流入

・リッジアイが大幅反発、２６年７月期営業益は一転過去最高の見通しで大型受注も発表

・ホンダは大幅続落、今期一転最終赤字に

・ＶＮＸがカイ気配のまま上昇、コンサル事業好調で１月中間期は黒字転換を達成

・マイポックスがカイ気配スタート、１２インチウエハーＣＭＰ受託ラインの構築完了

・タイミーは物色人気、今期上方修正を好感

・ＰＲＩＳＭバがカイ気配切り上げ、米社との創薬提携契約締結を材料視

・サムコに物色人気集中、ＡＩデータセンター関連需要取り込み業績成長シナリオに乗る



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS