[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 45 Thiago Pitarch

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 21 ブラヒム・ディアス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 27 Diego Aguado

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 28 Cestero

MF 37 Manuel Ángel

MF 38 César Palacios

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ・アルベロア

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 15 マーク・グエヒ

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 26 サビーニョ

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 42 アントワーヌ・セメニョ

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 68 マックス・アレイン

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります