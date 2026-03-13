R・マドリーvsマンチェスター・C スタメン発表
[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 45 Thiago Pitarch
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 27 Diego Aguado
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 28 Cestero
MF 37 Manuel Ángel
MF 38 César Palacios
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 15 マーク・グエヒ
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 68 マックス・アレイン
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 27 Diego Aguado
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 28 Cestero
MF 37 Manuel Ángel
MF 38 César Palacios
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 15 マーク・グエヒ
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 68 マックス・アレイン
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります