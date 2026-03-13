アタランタvsバイエルン スタメン発表
[3.10 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](アトレティ・アズーリ・ディターリア)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 23 セアド・コラシナツ
DF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ
DF 77 ダビデ・ザッパコスタ
MF 7 カマルディーン・スレマナ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
FW 90 ニコラ・クルストビッチ
控え
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 5 ミッチェル・バッカー
DF 16 ラウル・ベッラノーバ
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 69 オネスト・アーノル
MF 6 ユヌス・ムサ
MF 10 ラザール・サマルジッチ
MF 48 フェデリコ・カッサ
FW 45 ドミニク・ババッソーリ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 37 L. Prescott
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 9 ハリー・ケイン
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります