[3.10 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](アトレティ・アズーリ・ディターリア)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アタランタ]

先発

GK 29 マルコ・カルネセッキ

DF 4 イサク・ヒエン

DF 23 セアド・コラシナツ

DF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ

DF 77 ダビデ・ザッパコスタ

MF 7 カマルディーン・スレマナ

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 15 マルテン・デ・ローン

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 9 ジャンルカ・スカマッカ

FW 90 ニコラ・クルストビッチ

控え

GK 31 フランチェスコ・ロッシ

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

DF 3 オディロン・コスヌ

DF 5 ミッチェル・バッカー

DF 16 ラウル・ベッラノーバ

DF 19 ベラト・ジムシティ

DF 69 オネスト・アーノル

MF 6 ユヌス・ムサ

MF 10 ラザール・サマルジッチ

MF 48 フェデリコ・カッサ

FW 45 ドミニク・ババッソーリ

監督

ラファエレ・パッラディーノ

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 37 L. Prescott

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

FW 9 ハリー・ケイン

監督

ビンセント・コンパニ

