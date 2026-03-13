[3.10 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](セント ジェームズ パーク)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ニューカッスル]

先発

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 3 ルイス・ホール

DF 12 マリック・ティアウ

DF 33 ダン・バーン

MF 7 ジョエリントン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 11 ハービー・バーンズ

FW 18 ウィリアム・オスラ

FW 20 アンソニー・エランガ

控え

GK 1 ニック・ポープ

GK 26 ジョン・ルディ

GK 58 エイダン ハリス

DF 4 スベン・ボトマン

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 37 アレックス・マーフィー

MF 23 ジェイコブ・マーフィー

MF 28 ジョー・ウィロック

FW 9 ヨアン・ウィサ

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 27 ニック・ボルテマーデ

FW 62 ショーン・ニーブ

監督

エディ・ハウ

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 22 マルク・ベルナル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 24 エリック・ガルシア

DF 36 Álvaro Cortés

DF 42 Xavi Espart

MF 6 ガビ

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

MF 43 Tomás Marqués

FW 7 フェラン・トーレス

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 28 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります