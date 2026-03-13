ニューカッスルvsバルセロナ スタメン発表
[3.10 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](セント ジェームズ パーク)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 18 ウィリアム・オスラ
控え
GK 1 ニック・ポープ
GK 26 ジョン・ルディ
GK 58 エイダン ハリス
DF 4 スベン・ボトマン
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 37 アレックス・マーフィー
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 28 ジョー・ウィロック
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 27 ニック・ボルテマーデ
FW 62 ショーン・ニーブ
監督
エディ・ハウ
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 6 ガビ
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 43 Tomás Marqués
FW 7 フェラン・トーレス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります