映画監督の内田英治が自身のXを更新。映画『スペシャルズ』の撮影現場オフショットを公開し、キャストの自然体な姿に注目が集まっている。

■佐久間大介らが白スーツ姿で談笑 現場のラフな空気感に反響

投稿では「明日からの週末3日間 スペシャルズいよいよ正念場」「写真は私が現場のよき空気感を激写したもの。自然体＆仲良しよね。」というコメントが添えられ、撮影現場での1枚が公開された。

写真には、キャストたちが駐車場のようなスペースで談笑する様子が収められている。

血のりが付いた白スーツを着た佐久間大介（Snow Man）、中本悠太（NCT）、青柳翔、赤いパーカーにデニムを合わせた羽楽が椅子に腰かけ、手前には同じく白スーツ姿の椎名桔平が立っている。

リラックスした様子で談笑する姿からは、緊張感のある撮影の合間とは思えないほど和やかな空気が伝わってくる。

投稿では「なぜか小沢さんいないけど」とユーモアも添えられており、現場の仲の良さを感じさせるオフショットに、SNSでは「小沢さんいればより完璧でしたね」「血だらけなのに楽しそうでギャップすごい」「青柳さんの片方革靴片方サンダルにジワジワきてる笑」「めっちゃ良い笑顔」「尊い」「微笑ましい」といった声が寄せられている。

