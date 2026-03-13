大泉洋、斎藤工、池松壮亮『人生最高レストラン特別編』で“オトナになって気づいた魅力“を語り合う
大泉洋、斎藤工、池松壮亮が、TBSにて毎週土曜23時30分から放送中の『人生最高レストラン』の配信特別編『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』に登場することが発表された。
■「THE PEEL」を飲みながら、終始楽しい話題で大盛り上がり！
『人生最高レストラン』は、食の話題からゲストの人生を深掘り、素顔＆魅力に迫るグルメトークバラエティ。このたび、ゲストに「THE PEEL」ブランドメッセンジャーの大泉洋、斎藤工、池松壮亮を迎えた『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』が配信となる。
今回はオーナー・加藤浩次の「みなさん“オトナ”ですか？」という問いかけを皮切りに、「THE PEEL」とともに“オトナになって気づいた魅力”を展開。
トークのお供には、3人がリクエストした「THE PEEL」に合う最高の一皿を堪能。独自の感性を持つ3人に、私生活で気づいた意外な“オトナになって気づいた魅力”を、加藤が根掘り葉掘り聞き出す。
実際に「THE PEEL」を飲みながらの収録とあって、終始楽しい話題で大盛り上がり。地上波では観ることのできない4人のプライベートな素顔を楽しめるのは、この配信特別編だけ。『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』は、3月14日23時58分から配信スタートする。
■配信情報
『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』
03/14（土）23:58よりTVer、TBS FREE、U-NEXT、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にて配信開始
MC：加藤浩次
ゲスト：大泉洋、斎藤工、池松壮亮
■関連リンク
『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』配信URL
TVer
https://tver.jp/lp/episodes/ep994xxqaf
TBS FREE
https://cu.tbs.co.jp/episode/14831_2110431_1000148592
U-NEXT
https://www.video.unext.jp/title/SID0088716
TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」
https://youtu.be/KdlM5QvIPOg
『人生最高レストラン』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/saikourestaurant/