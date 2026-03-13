大泉洋、斎藤工、池松壮亮『人生最高レストラン特別編』で“オトナになって気づいた魅力“を語り合う

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大泉洋、斎藤工、池松壮亮が、TBSにて毎週土曜23時30分から放送中の『人生最高レストラン』の配信特別編『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』に登場することが発表された。

■「THE PEEL」を飲みながら、終始楽しい話題で大盛り上がり！

『人生最高レストラン』は、食の話題からゲストの人生を深掘り、素顔＆魅力に迫るグルメトークバラエティ。このたび、ゲストに「THE PEEL」ブランドメッセンジャーの大泉洋、斎藤工、池松壮亮を迎えた『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』が配信となる。

今回はオーナー・加藤浩次の「みなさん“オトナ”ですか？」という問いかけを皮切りに、「THE PEEL」とともに“オトナになって気づいた魅力”を展開。

トークのお供には、3人がリクエストした「THE PEEL」に合う最高の一皿を堪能。独自の感性を持つ3人に、私生活で気づいた意外な“オトナになって気づいた魅力”を、加藤が根掘り葉掘り聞き出す。

実際に「THE PEEL」を飲みながらの収録とあって、終始楽しい話題で大盛り上がり。地上波では観ることのできない4人のプライベートな素顔を楽しめるのは、この配信特別編だけ。『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』は、3月14日23時58分から配信スタートする。

■配信情報

『人生最高レストラン特別編～人気俳優たちがオトナを語る店～』

03/14（土）23:58よりTVer、TBS FREE、U-NEXT、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にて配信開始

MC：加藤浩次

ゲスト：大泉洋、斎藤工、池松壮亮

