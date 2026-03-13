LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）こと宮脇咲良が、1ヵ月半ぶりにInstagramのフィードを更新。春コーデに身を包んだ姿を公開した。

■LE SSERAFIMサクラ、スプリングコートを着て冨岡愛を選曲

宮脇はホルターネックのノースリーブニットにベージュのスプリングコート、レースのスカートを着た落ち着いた色味のコーディネートで登場。LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のハンドバッグにはPOP MART（ポップマート）の人気キャラクター・スカルパンダのピンクのマスコットをポイントに付けた。

1投稿目ではよく晴れた日に、飛行機に乗って出発する直前の様子を公開。大人っぽく余裕を感じさせる笑顔を浮かべた。

もう1つの投稿では、ホテルの部屋でリラックス。上着を脱いで美しい肩のラインを見せ、愛用のカメラで鏡越しにセルフィーを撮影した。キャプションには日本語で「春に向けて、新しいお洋服に、新しいアクセ」と記し、温かい春が間近に迫っていることへ胸を膨らませているようだ。BGMには冨岡愛の「恋する惑星『アナタ』」を選曲した。

SNSでは「綺麗過ぎて見惚れます」「圧倒的美貌…恐れ入りました…」「可愛すぎてやばい」「この曲好きだからマジで嬉しい」「もう顔が天才」「落ち着いた色で似合ってる」「さくちゃんが付けてるスカルパンダ可愛い！」「かばんにつけてる子もさくちゃんもかわいすぎる」と反響を集めている。

■LE SSERAFIMサクラがILLITイロハの質問に回答！

また宮脇は、HYBEの後輩であるILLIT（アイリット）のショート動画にゲスト出演。同じ日本人メンバーのIROHA（イロハ）から寄せられた、ツアーにまつわる質問に答えた。