【スプリングS／データ攻略】テルヒコウとサウンドムーブの「買い or 消し」　伏兵関西馬に「3.0.0.1」アタマ妙味浮上

今週は中山競馬場で（芝1800m）が行われる。皐月賞トライアルの一戦は本番への優先出走権をかけた戦いにもなっている。

ここでは、過去10年からテルヒコウとサウンドムーブにフォーカスしたデータを取り上げる。

■テルヒコウに「3.0.0.1」の単勝妙味浮上

1戦1勝のキャリアで参戦した東スポ杯2歳Sは4着。そこから再度重賞の舞台に姿を現すのがテルヒコウだ。人気ロックバンド「GLAY」のTERUが名付け親となったバックボーンも話題の矢作厩舎所属馬。はたしてデータはどのような結論を下すのか？

・前走東京芝1800mから臨む関西馬【3.0.0.1】

4頭中3頭が勝利を挙げるローテーション。前走東京芝1800mから臨む関西馬×スプリングSはノーマーク厳禁の組み合わせとなっており、馬券に入れておきたい臨戦過程と言えるだろう。

テルヒコウについて補足すると、前走東スポ杯2歳Sの5着内馬は次走で【2.1.0.0】と全頭が連対を確保。きさらぎ賞をゾロアストロが勝ち、先週の弥生賞はライヒスアドラーが2着に入り皐月賞への出走権を獲得した。中山芝1800m向きの先行力を発揮すればチャンスは十分だ。

■サウンドムーブに「0.0.1.6」の鬼門データ

その一方で、鬼門データが重くのしかかるのがサウンドムーブ。前走シンザン記念は2着と重賞戦線でも戦えることをアピール。春のクラシック戦線の出走を確実にすべく賞金加算が求められる一戦だが、今回はローテーションが懸念材料となる。

・前走が京都芝外回り【0.0.1.6】

2番人気馬2頭が該当したものの、馬券内は叶わず。直線の長い京都芝外回り→直線の短い中山芝1800mへのコース替わりで苦戦を強いられるケースが目立ってしまっているのだ。

デビューから京都芝外回りにこだわったローテーションを歩むサウンドムーブ。同舞台の適性の高さは折り紙つきだが、初の関東圏かつ小回りコース替わりでの信頼度には疑問が残ると言わざるを得ない。

