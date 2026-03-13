13日前引けの日経平均株価は続落。前日比666.56円（-1.22％）安の5万3786.40円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は637、値下がりは893、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は225.96円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が144.4円、東エレク <8035>が132.37円、ファストリ <9983>が26.47円、ファナック <6954>が25.07円と並んだ。



プラス寄与度トップはレーザーテク <6920>で、日経平均を15.38円押し上げ。次いで三菱商 <8058>が12.33円、テルモ <4543>が10.03円、コナミＧ <9766>が10.03円、信越化 <4063>が7.69円と続いた。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、卸売、石油・石炭、倉庫・運輸が続いた。値下がり上位には輸送用機器、空運、機械が並んだ。



株探ニュース

