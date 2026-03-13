13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.1％減の2340億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.2％減の1688億円だった。



個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> など7銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり <2648> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が15.52％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ <2639> は4.51％安、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> は3.46％安、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> は3.36％安と大幅に下落した。



日経平均株価が666円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金979億1500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1300億7100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が171億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が144億4900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が115億3900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億3500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が57億300万円の売買代金となった。



株探ニュース

