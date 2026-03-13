　13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.1％減の2340億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.2％減の1688億円だった。

　個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　米ドル・ブル（１倍） <516A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　アルミニウム上場投資信託 <1692> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　エネルギー指数上場投資信託 <1685> など7銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、ｉシェアーズ　米国債　３－７年　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、グローバルＸ　米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ＮＥＸＴ　ブルームバーグ米国国債　為替ヘッジあり <2648> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> など10銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が15.52％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　バイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ <2639> は4.51％安、ＮＥＸＴ　ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> は3.46％安、グローバルＸ　ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> は3.36％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が666円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金979億1500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1300億7100万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が171億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が144億4900万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が115億3900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億3500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が57億300万円の売買代金となった。

株探ニュース