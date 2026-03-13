13日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数187、値下がり銘柄数349と、値下がりが優勢だった。



個別ではＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>がストップ高。パワーエックス<485A>、ＧＬＯＥ<9565>は一時ストップ高と値を飛ばした。サスメド<4263>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＱＤレーザ<6613>、ハルメクホールディングス<7119>など5銘柄は昨年来高値を更新。Ｗｅｌｂｙ<4438>、ＱＰＳホールディングス<464A>、タイミー<215A>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、Ｓｃｈｏｏ<264A>は値上がり率上位に買われた。



一方、スリー・ディー・マトリックス<7777>が一時ストップ安と急落した。ココペリ<4167>、インフキュリオン<438A>、雨風太陽<5616>、ベストワンドットコム<6577>、バルミューダ<6612>など8銘柄は昨年来安値を更新。坪田ラボ<4890>、プレミアアンチエイジング<4934>、Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>、ジーエヌアイグループ<2160>、ペルセウスプロテオミクス<4882>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

