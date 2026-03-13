ETF売買代金ランキング＝13日前引け
13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 97915 -13.5 48210
２. <1357> 日経Ｄインバ 17161 18.3 4876
３. <1360> 日経ベア２ 14449 40.6 119.8
４. <1321> 野村日経平均 11539 17.4 55910
５. <1458> 楽天Ｗブル 8035 4.0 57350
６. <1306> 野村東証指数 6131 5.9 3812
７. <1671> ＷＴＩ原油 5938 -44.6 5041
８. <1579> 日経ブル２ 5703 8.6 519.2
９. <1540> 純金信託 5105 -10.2 24570
10. <1568> ＴＰＸブル 3726 -34.4 797.2
11. <1329> ｉＳ日経 3190 -11.2 5560
12. <1398> ＳＭＤリート 3154 65.4 2007.0
13. <2644> ＧＸ半導日株 3045 -11.6 3118
14. <2038> 原油先Ｗブル 2995 -10.6 2704
15. <1330> 上場日経平均 2531 48.3 55980
16. <1459> 楽天Ｗベア 2422 22.5 197
17. <1475> ｉＳＴＰＸ 2366 136.6 372.4
18. <200A> 野村日半導 2288 23.3 3078
19. <1542> 純銀信託 2182 1.3 38300
20. <1489> 日経高配５０ 2001 -1.2 3104
21. <1356> ＴＰＸベア２ 1899 -8.2 145.7
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1798 19.3 55690
23. <1308> 上場東証指数 1575 189.5 3768
24. <2036> 金先物Ｗブル 1212 25.1 248500
25. <1615> 野村東証銀行 1070 -8.3 568.3
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1053 39.1 2120.5
27. <1699> 野村原油 1045 -24.7 603.3
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 932 23.9 73980
29. <1571> 日経インバ 815 103.8 384
30. <1655> ｉＳ米国株 774 66.5 768.6
31. <1346> ＭＸ２２５ 694 20.1 55610
32. <1358> 上場日経２倍 661 1.1 91650
33. <1328> 野村金連動 637 9.1 19365
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 583 -15.0 699.7
35. <1305> ｉＦＴＰ年１ 562 1121.7 3854
36. <314A> ｉＳゴールド 546 -2.0 386.9
37. <1326> ＳＰＤＲ 535 -57.0 74980
38. <1577> 野村高配７０ 496 105.8 52970
39. <521A> ｉＦＦＮＧ金 460 -42.3 2004
40. <315A> ＧＸ銀行高配 412 243.3 1431
41. <513A> ＧＸ防衛日株 400 -25.2 947
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 385 115.1 123
43. <1348> ＭＸトピクス 322 212.6 3760
44. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 317 1032.1 2023
45. <2039> 原油先物ベア 311 -35.7 564
46. <381A> ｉＦ米債３無 289 236.0 2229
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 288 10.3 30710
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 280 -12.5 1070
49. <133A> ＧＸ超短米債 279 580.5 1080
50. <1580> 日経ベア 271 3.4 1018.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
