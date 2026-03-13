　13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 97915　　 -13.5　　　 48210
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 17161　　　18.3　　　　4876
３. <1360> 日経ベア２　　　 14449　　　40.6　　　 119.8
４. <1321> 野村日経平均　　 11539　　　17.4　　　 55910
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8035　　　 4.0　　　 57350
６. <1306> 野村東証指数　　　6131　　　 5.9　　　　3812
７. <1671> ＷＴＩ原油　　　　5938　　 -44.6　　　　5041
８. <1579> 日経ブル２　　　　5703　　　 8.6　　　 519.2
９. <1540> 純金信託　　　　　5105　　 -10.2　　　 24570
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　3726　　 -34.4　　　 797.2
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　3190　　 -11.2　　　　5560
12. <1398> ＳＭＤリート　　　3154　　　65.4　　　2007.0
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　3045　　 -11.6　　　　3118
14. <2038> 原油先Ｗブル　　　2995　　 -10.6　　　　2704
15. <1330> 上場日経平均　　　2531　　　48.3　　　 55980
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2422　　　22.5　　　　 197
17. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2366　　 136.6　　　 372.4
18. <200A> 野村日半導　　　　2288　　　23.3　　　　3078
19. <1542> 純銀信託　　　　　2182　　　 1.3　　　 38300
20. <1489> 日経高配５０　　　2001　　　-1.2　　　　3104
21. <1356> ＴＰＸベア２　　　1899　　　-8.2　　　 145.7
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1798　　　19.3　　　 55690
23. <1308> 上場東証指数　　　1575　　 189.5　　　　3768
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　1212　　　25.1　　　248500
25. <1615> 野村東証銀行　　　1070　　　-8.3　　　 568.3
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1053　　　39.1　　　2120.5
27. <1699> 野村原油　　　　　1045　　 -24.7　　　 603.3
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 932　　　23.9　　　 73980
29. <1571> 日経インバ　　　　 815　　 103.8　　　　 384
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 774　　　66.5　　　 768.6
31. <1346> ＭＸ２２５　　　　 694　　　20.1　　　 55610
32. <1358> 上場日経２倍　　　 661　　　 1.1　　　 91650
33. <1328> 野村金連動　　　　 637　　　 9.1　　　 19365
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 583　　 -15.0　　　 699.7
35. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 562　　1121.7　　　　3854
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 546　　　-2.0　　　 386.9
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 535　　 -57.0　　　 74980
38. <1577> 野村高配７０　　　 496　　 105.8　　　 52970
39. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 460　　 -42.3　　　　2004
40. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 412　　 243.3　　　　1431
41. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 400　　 -25.2　　　　 947
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 385　　 115.1　　　　 123
43. <1348> ＭＸトピクス　　　 322　　 212.6　　　　3760
44. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 317　　1032.1　　　　2023
45. <2039> 原油先物ベア　　　 311　　 -35.7　　　　 564
46. <381A> ｉＦ米債３無　　　 289　　 236.0　　　　2229
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 288　　　10.3　　　 30710
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 280　　 -12.5　　　　1070
49. <133A> ＧＸ超短米債　　　 279　　 580.5　　　　1080
50. <1580> 日経ベア　　　　　 271　　　 3.4　　　1018.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース