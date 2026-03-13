ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は３月１１日、今シーズンの日本代表活動を含む事業計画および新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Ｖリーグ）」の発足を発表しました。

終盤戦を迎え、チャンピオンシップ進出に向けた熾烈な争いが続くＳＶリーグ。４月から５月にかけて開催されるチャンピオンシップを終えると、バレーボール界も本格的な代表シーズンに突入し日本代表の活動がスタートします。

今シーズン最大のターゲットは『バレーボールアジア選手権』

今回発表された２０２６年度の代表活動の中で、ＪＶＡがターゲットととらえているのが、８月末から９月にかけて行われる「バレーボールアジア選手権」。

女子は８月２１日～３０日に天津（中国）で、男子は９月４日～１３日に福岡で開催され、優勝チームには２０２８年ロサンゼルスオリンピックの出場権、３位以内に入ると２０２７年世界選手権の出場が確定するだけに、今シーズン最大のターゲットと位置づけられました。

「できるだけベストな布陣で臨みたい」３２年ぶり日本開催となる『名古屋アジア大会』

そんな日本代表にとって、もう１つの重要な大会が、１９９４年の広島大会以来３２年ぶりに日本で開催される「名古屋アジア大会」。女子は９月１６日～２２日、男子は９月２７日～１０月３日に開催されます。

川合俊一会長は、過密日程の中、オリンピック予選後の疲労を考慮しながらも、３２年ぶり日本開催の大会に向けて意欲を見せました。

（日本バレーボール協会 川合俊一会長）

「母国開催でもあり非常に重要な大会。選手はオリンピック予選に集中しているが、（選手の状態を見ながら）できるだけベストな布陣で臨みたい」

「地元出身の選手からは『ぜひ出たい』という話も聞いている」

現在、男女の日本代表主将を務める石川祐希・石川真佑兄妹の地元・愛知県で開催されるだけに、どんな布陣で構成されるのか注目が集まります。

『Ｖリーグ』が今秋スタート！社会人チーム主体によるリーグ構成に

そのＪＶＡが、日本のバレーボール発展のために今秋スタートさせるのが、新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Ｖリーグ）」。

リーグの主催者となるＪＶＡの国分裕之専務理事が「仕事との両立を前提としながらも、高いレベルでバレーボールができる環境をつくりたい。より地域に密着したリーグにしていきたい」と話したように、ＳＶリーグが主催するプロクラブ主体の「ＳＶリーグ」「ＳＶグロース」とは、一線を画する社会人チーム主体によるリーグ構成となりました。

ＳＶリーグとも協議したうえで、浸透している「Ｖリーグ」の名称を引き継ぐことを決定したというこのリーグは、男子１６チーム・女子８チームで構成。女子は、３回戦総当たりのリーグ戦、男子は８チームずつの東西カンファレンス制です。今秋の１１月から３回戦総当たりでのリーグ戦を行った後、東西上位２チーム（４チーム）による決勝トーナメントを実施して優勝チームが決定します。

優勝チームには、「天皇杯・皇后杯 ＪＶＡ全日本バレーボール選手権大会」のファイナルラウンドへの出場権も付与される「Ｖリーグ」。各チームのクラブや選手たちがバレーボールの魅力を発信しながら地域と共に歩み成長していく姿に注目です。

日本バレーボールリーグ（Ｖリーグ）参加チーム

――男子１６チーム――

＜東カンファレンス＞

【岩手】ＯＷＬＳ 岩手（岡崎建設 ＯＷＬＳ）

【秋田】スカイロケッツ秋田

【埼玉】埼玉アザレア

【東京】ＴＭ 東京スパークル

【東京】警視庁フォートファイターズ

【東京】東京ヴェルディ

【神奈川】ＳＨＩＺＵＫＡ Ｖｉｋｉｎｇｓ 厚木

【山梨】ＶＣ 山梨

＜西カンファレンス＞

【長野】長野 ＧａＲｏｎｓ

【愛知】トヨタ自動車サンホークス愛知

【愛知】大同特殊鋼知多レッドスター

【奈良】奈良ドリーマーズ

【大阪】近畿クラブスフィーダ

【岡山】ＢＡＬＬＥＮＡ 倉敷

【香川】ＧＲｉＮＳＨĀＭＯ ＫＡＧＡＷＡ

【熊本】熊本 Ｖｉｒｅｘ

――女子８チーム――

【北海道】アルテミス北海道

【山梨】山梨中央銀行

【千葉】ＣＨＩＢＡ ＢＥＬＬＳ

【東京】東京サンビームズ

【東京】ＧＯＬＤ ＳＴＡＲＳ 八王子

【三重】ヴィアティン三重

【岡山】倉敷アブレイズ

【福岡】福岡ギラソール