【Stupid Never Dies】 2026年内発売予定

GPTRACK50は、2026年内に発売を予定しているプレイステーション 5/PC（Steam）用爆速成長3DアクションRPG「Stupid Never Dies（ステューピッド・ネバー・ダイズ）」の最新情報を公開した。

昨年12月に開催された「The Game Awards 2025」におけるタイトル情報の発表に続き、今回は本作の具体的なプレイ内容を紹介する1stトレーラーが3月13日5時（日本時間）に配信された「Future Games Show: Spring Showcase 2026」にて初公開された。

【Stupid Never Dies | 1st Trailer】

本作は、魅力的なキャラクターと独自性の高いアートグラフィックに支えられた3DアクションRPG。今回の1stトレーラーは、これまで明かされていなかったゲームシステムおよびアクション性にフォーカスした内容となっている。

本作では、その攻撃偏重型のアクションシステムを“ファンキーゾンビアクション”と称しており、プレーヤーは主人公デイビィを操作し、この独自性の高いアクションを戦略的に組み合わせながら戦闘に挑むことになる。

また、1stトレーラー内では、デイビィをサポートするフランク博士や、凍死状態のジュリアも登場し、主人公デイビィが戦う理由の一端も明らかになる。

その他、字幕対応言語として韓国語、ロシア語、ポーランド語、中南米スペイン語の追加を発表。作品の詳細については、今後の続報をお待ちいただきたい。なお、最新情報はSteamストアページでも順次公開される。

「Stupid Never Dies」について

モンスターの支配する異世界ダンジョンを舞台に、プレーヤーはヘタレなゾンビの主人公・デイビィを操り、敵を倒してレベルアップをしながらアイテムを収集して成長していく。

敵の能力を奪ったり（スタイルイート）、アイテムで自らの体をカスタマイズする（ボディハック）など、革新的なアクション要素を多数搭載している。

【奇天烈なストーリー！主人公ゾンビ・デイビィが戦う目的は！？】

大戦後ーー人類が絶滅に瀕し、モンスターが支配する荒廃した世界。

そのモンスター界でも”底辺の底辺”、最下層に位置付けられたゾンビである主人公デイビィは、ある日ショッピングモール内の冷凍庫で凍死状態になっている人間の女性ジュリアを発見。一目見ただけで恋に落ちてしまうのだった。「何とかしてジュリアを生き返らせ、デートがしたい！」そんな切実すぎる想いを胸に、ゾンビらしくモールを徘徊していたデイビィは、ひょんな事（盗み食い）から特殊な能力を手に入れる。

人類復興を夢見るフランク博士にうまく乗せられ、どこか怪しくも憎めない仲間たちにも支えられながら、デイビィはその特殊能力を武器にモンスターが支配するダンジョンへと踏み出していくーー！！

果たして”負け犬片思いゾンビ”デイビィは、世界を人類に取り戻し、ジュリアを生き返らせ、初恋を成就させる事が出来るのか！？

デイビィと魅力的な仲間達

デイビィ

今までケンカもしたことの無いヘタレゾンビ。モンスターからも人間からもバカにされてきたがジュリアのために立ち上がる。地上（ホーム）では普通のゾンビだが、ダンジョンの瘴気の中では自由に行動ができるようになる。

ジュリア

大戦時、ショッピングモールへ逃げ込むも、冷凍庫の中で命を落とした女子大生。彼女を発見したのは、モールを徘徊していたゾンビのデイビィ。凍りついたまま眠る彼女に、死者である彼は一目惚れをする。

フランク博士

自らを“人類最高の知能”と称する人物。自身の研究のためなら他人の目も意に介さない。目的達成のため、デイビィを焚きつけ行動を促す。

ファンキーゾンビアクション

（1） 敵の能力を喰らって奪う“スタイルイート”

ゾンビは敵を食べる。敵のコアを喰らうことにより能力を奪い、デイビィの見た目も変化する。ゾンビスタイルに加えて、他にも10種類のスタイルを取得可能。計11種類のスタイルを使いこなして敵を倒すことができる。

【ゾンビスタイル】

デイビィの基本スタイル

【狼男スタイル】

スピードに乗り、縦横無尽に暴れ回るスタイル

【ハーピースタイル】

空を舞い、羽弾で離れたエネミーも攻撃できるスタイル

【ゴーレムスタイル】

高耐久で崩されにくく、群がるエネミーを吹き飛ばすスタイル

【ヴァンパイアスタイル】

コウモリの群れを従え、使役するスタイル

【ウィルオーウィスプスタイル】

幽体と実体の狭間を行き来しながら漂うスタイル

【サイクロプススタイル】

フルスイングで勝負する、一撃特化スタイル

【スノーフェアリースタイル】

エネミーを凍らせて、自らの力に変えていくスタイル

【マーフォークスタイル】

地面を水中のように潜り、襲いかかるスタイル

【リッチスタイル】

死の力に触れ、スケルトンを従えて戦うスタイル

【デーモンスタイル】

鞭と重力を操り、エネミーの位置をコントロールするスタイル

（2）自分の体を改造する“ボディハック”

ゾンビは身体を改造できる。左腕、右腕、頭、足にオーバーテクノロジー（OT）で強化された武器等のパーツを装備することが可能。どのパーツを装備するかが勝敗を左右する。

（3）全ての能力値が向上する“デイビィバースト”

【マッシブエッジ】【ミサイルポッド】

攻撃を繰り返し、一定条件を満たすと発動できるスペシャルパワー。現実世界のビジュアルをデイビィの妄想が塗りつぶし、能力も大幅にアップする