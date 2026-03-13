元℃-uteメンバー、夫顔出しの息子1歳バースデーフォト公開「旦那さんイケメン」「幸せが溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】2017年に解散したハロー！プロジェクトの5人組ガールズユニット「℃-ute」の元メンバーの萩原舞が3月11日、自身のInstagramを更新。夫を顔出しし、息子の1歳誕生日の家族ショットを公開した。
【写真】30歳元ハロプロ美女「旦那さんイケメン」夫顔出し家族ショット公開
「Happy 1st Birthday」と記した萩原は、バルーンや写真やぬいぐるみが飾られた部屋でケーキを前に座っている息子の写真を投稿し、「あっという間の1歳。子供を授かりたいと思ってから少し時間をかけて私たちの所にきてくれた息子」と息子が1歳を迎えたことを報告。真ん中に座った息子にケーキを持った萩原と愛犬を抱いた夫が唇を寄せている家族ショットを公開し、「母になって私も1歳。まだまだ勉強中だし学ぶことばかりだけどとにかく毎日が幸せでたくさん笑った1年でした。最近は嫌なことがあるとあぁ！！と言って嫌がったりすることも増えたけど、それ以上にたくさん笑ったり少しずつ意思疎通ができて楽しい毎日です」と最近の息子の様子をつづっている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「素敵な家族」「幸せが溢れてる」「旦那さんイケメン」などと反響が寄せられている。
萩原は℃-uteメンバーとして2005年から12年間活動したが、2017年の℃-ute解散に伴い芸能界からの引退を発表。2021年8月に結婚を報告し、10月には夫婦でYouTubeチャンネルを開設。2025年3月に第1子出産を報告していた。（modelpress編集部）
