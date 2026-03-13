弓木奈於（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/13】乃木坂46の弓木奈於が3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟との2ショットを公開した。

【写真】27歳乃木坂46「ピッタリくっついて仲良し」大学生の弟を公開

◆弓木奈於、弟との2ショット公開


弓木は「普段大学に通っている弟が春休みをいただいたので 2人で山梨県に行きました」と電車の絵文字を添えて弟とのお出かけを報告。景色の良い水辺で白いもこもこのコートを着た自身とチェック柄のアウター姿の弟の2ショットを公開した。

◆弓木奈於の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ピッタリくっついて仲良し」「きょうだいでお出かけ素敵」「お洒落姉弟」「自慢のお姉ちゃんだろうな」「楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

