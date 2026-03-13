『ばけばけ』“錦織”吉沢亮、親友ヘブンに捧げた“最後の仕事”に号泣「ロス確定（涙）」「なんて人だ…」（ネタバレあり）
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第115回）が13日に放送され、錦織（吉沢亮）のリテラリーアシスタントとしての“最後の仕事”が描かれると、ネット上には「ロス確定（涙）」「ボロ泣き」「錦織さん…なんて人だ…」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】ヘブンからのメッセージにほほえむ錦織
久しぶりに松江で朝を迎えたヘブン（トミー・バストウ）。彼はかつて感動を覚えた米をつく音や物売りの声、美しい朝靄に触れて動揺してしまう。そんな彼の前に錦織が姿を見せると、動揺している理由について、ヘブンが日本の風景に何も感じなくなったからだと分析。ヘブンはこれを否定するかのように、自分は“八雲”という名前の日本人になったと告げる。
これに錦織は、日本人になるということは日本でしか執筆ができなくなると指摘。思わず黙ってしまうヘブンに「聞いてますか？」と追い打ちをかける錦織。そんな2人の姿をトキ（高石）が見つめる。
熊本移住後に執筆されたヘブンの著作を読んだという錦織は「失礼ながら『日本滞在記』のような輝きがない」と批判。さらにヘブンに対して“もう日本では書けない”と厳しい言葉を浴びせる。するとヘブンは日本人になっても書けることを証明するため、部屋に閉じこもって一心不乱に筆を走らせる。
その後、執筆中のヘブンの部屋に錦織が訪ねてくる。部屋の外で見守るトキと並んだ錦織は、穏やかな表情で「たきつけたんだ…リテラリーアシスタントとしての“最後の仕事”だ」と打ち明ける。そして錦織が「あの人は…本当に世話が焼ける」とつぶやくと、トキは思わず笑顔になるのだった。
松江から熊本へ戻ったヘブンは新しい著作を完成させる。時を同じくして、松江からは江藤知事（佐野史郎）がヘブンを日本人として認めた書類が届く。一方、松江でヘブンの新しい著作を手に取る錦織。冒頭にはヘブンから錦織への謝辞が書かれている。その言葉を噛みしめるように、錦織が優しく笑う…。
そこから数ヵ月後、錦織がこの世を去ったことがナレーションで明かされて第115回が幕を下ろすと、ネット上には「錦織ロス確定（涙）」「錦織さんの最後の仕事にボロ泣き」「錦織さん…なんて人だ…もう…もう…涙が止まらなかった…」といった反響が続出。さらに錦織を演じきった吉沢にも「本当に素晴らしかった。ありがとう」「退場まで美しい」「役者魂に魅せられた」などの称賛が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
