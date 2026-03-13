ティモシー・シャラメと交際中のカイリー・ジェンナー「もっと子どもが欲しい」と告白
ティモシー・シャラメとの順調交際が伝えられるカイリー・ジェンナーが、もっと子どもが欲しいと告白。また、ティモシーから授賞スピーチで愛を叫ばれたことについて、照れくさそうに「うれしい」と語ったという。
【写真】ティモシー・シャラメ、ついに恋人カイリー・ジェンナーがインスタグラムに初登場
カイリーは昨年のアワードシーズンの間、『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』で授賞式に引っ張りだこだったティモシーをサポート。今年も『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で注目を集めるティモシーとともに授賞式に参加しており、クリティクス・チョイス・アワードやゴールデン・グローブ賞の受賞スピーチでは、ティモシーがカイリーへの愛を口にし、話題を呼んだ。
クリティクス・チョイス・アワード授賞式の直後に行われたというVanity Fairのインタビューで、「ステージ上で名前を叫ばれるのは楽しいですか？」と聞かれたカイリー。同誌によると、カイリーはこの時だけ動揺した様子を見せ、顔を赤らめて照れくさそうに「もちろん」と答えたそうだ。
また、この夏に29歳の誕生日を迎えるカイリーは「20代最後の数年間は、自分自身と自分のビジネス、仕事、子どもたちとの旅行、そして子どもたちと楽しむことに費やしたい」とコメント。さらに、はにかみながら「もっと子どもが欲しいです」と語った。
カイリーには元恋人トラビス・スコットとの間にもうけた8歳の娘ストーミと4歳の息子エアがおり、ティモシーも子どもたちの生活に関わっていると伝えられている。
ティモシーは、日本時間3月16日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催される第98回アカデミー賞で主演男優賞にノミネートされており、カイリーとの2ショットにも期待が高まる。
【写真】ティモシー・シャラメ、ついに恋人カイリー・ジェンナーがインスタグラムに初登場
カイリーは昨年のアワードシーズンの間、『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』で授賞式に引っ張りだこだったティモシーをサポート。今年も『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で注目を集めるティモシーとともに授賞式に参加しており、クリティクス・チョイス・アワードやゴールデン・グローブ賞の受賞スピーチでは、ティモシーがカイリーへの愛を口にし、話題を呼んだ。
また、この夏に29歳の誕生日を迎えるカイリーは「20代最後の数年間は、自分自身と自分のビジネス、仕事、子どもたちとの旅行、そして子どもたちと楽しむことに費やしたい」とコメント。さらに、はにかみながら「もっと子どもが欲しいです」と語った。
カイリーには元恋人トラビス・スコットとの間にもうけた8歳の娘ストーミと4歳の息子エアがおり、ティモシーも子どもたちの生活に関わっていると伝えられている。
ティモシーは、日本時間3月16日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催される第98回アカデミー賞で主演男優賞にノミネートされており、カイリーとの2ショットにも期待が高まる。