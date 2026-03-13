OKAMOTO’S、約8年ぶりの日本武道館単独公演＜OKAMOTO’S OK,BUDOKAN＞開催決定
OKAMOTO’Sが、2027年3月12日に約8年ぶりとなる東京・日本武道館単独公演＜OKAMOTO’S OK,BUDOKAN＞の開催を発表した。
本アナウンスは、3月12日に東京・LIQUID ROOMよりスタートした初の東名阪FCツアー＜OKAMOTO’S FanClub Tour 2026 〜ハマ☆クン35〜＞のMC中にサプライズ発表されたという。
チケットは、3月12日22時〜3月22日23時59分までOKAMOTO’S公式アプリ「オカモトークQ」会員限定で、武道館公演の最速先行受付中だ。今からの入会でも応募できるので、ぜひチェックしていただきたい。なお、「オカモトークQ」アプリ会員先行でチケットを購入すると「メンバー直筆サイン入りメモリアルチケット」が当日会場でプレゼントされる。
また本日、現在デジタル配信中のOKAMOTO’SとKEIJUによる共作曲 「Seasons」の「THE FIRST TAKE」での歌唱音源も配信リリースされた。「THE FIRST TAKE」の映像とも併せて、音源でもぜひ聴いてほしい。
◾️＜OKAMOTO’S OK,BUDOKAN＞
公演日：2027年3月12日（金）
会場：日本武道館
公演時間：開場 17:30／開演 18:30
チケット代：￥8,800（税込）
※席種＝全席指定
※3歳以上、チケット必要
企画・制作：Sony Music Artists Inc.
［OKAMOTO’S 公式アプリ「オカモトークQ」 会員先行受付（※先着）］
2026年3月12日（木）22:00 〜 3月22日（日）23:59まで
特典：「メンバー直筆サイン入りメモリアルチケット」を当日会場にてプレゼント
オカモトークQアプリ：https://c-rayon.com/lp/okamotos/app/
［OKAMOTO’S オフィシャル先行受付（※抽選）］
3月12日（木）22:00 〜 3月16日（月）23:59まで
特典：「オリジナルデザイン電子チケット」をプレゼント
URL：https://w.pia.jp/t/okamotos-budokan/
◾️OKAMOTO’S, KEIJU 「Seasons - From THE FIRST TAKE」
2026年3月13日（金） リリース
配信：https://va.lnk.to/sdMTyY
◾️＜OKAMOTO’S HALL TOUR 2026「90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”」＞
2026年
8月15日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場 17:15／開演 18:00
8月21日（金）愛知・名古屋文理大学文化フォーラム 大ホール 開場 18:00／開演18:30
8月22日（土）大阪・NHK大阪ホール 開場 17:15／開演18:00
チケット代：￥6,600（税込）
一般発売日：3月28日（土）12:00~
※席種＝全席指定
※3歳以上、チケット必要
企画・制作：Sony Music Artists Inc.
