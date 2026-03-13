サンボマスター、山口隆が骨折から完全復活＆25周年ツアー再開。「名古屋でライブやるためにリハビリ努力してきました！」
サンボマスターが、山口隆の左手指骨折治療に専念するため、神戸・沖縄のツアー2公演を延期していたが、3月12日の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールで開催した＜「サンボマスター全員優勝VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」中部地区全員優勝決定戦 day1＞にて遂にライブツアーを再開した。
約2時間半のライブは骨折の影響を全く感じさせない、3ピースバンドとして最高峰のライブパフォーマンスを披露。「輝きだして走ってく」「Future is Yours」「できっこないを やらなくちゃ」「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」から、最新作『Naked E.P.』から「真夏の夜に」「We need Love & Peace」など最新曲まで、アンコール合わせて20曲を披露したとのことだ。
山口は「名古屋でライブやるためにリハビリ努力してきました！」とこの日に向けての覚悟を吐露。さらに、MC中にはギターソロも華麗に披露し「骨折れてたけどギターは上手いよ」と茶目っ気たっぷりに全快した姿を伝え、観客も大きな拍手で応えたという。
今後も25周年ツアーは続いていくが、ソールドアウトの公演もあるのでいち早くチケットをゲットしてほしい。
◾️『Naked E.P.』
2026年2月18日（水）リリース
◆ビクターオンラインストア限定セット（数量限定販売）※完売
Naked E.P.＋＝MONOLITHIC BUS STUDIO＝オリジナルポータブルカセットプレーヤー
価格：￥9,900（税込）
★購入者特典:メンバーセルフダビングカセットテープ
(メンバー手書きのシリアルナンバー＆ボイスメッセージ入り)
※カセットテープに収録される楽曲はCDと同内容。
◆完全生産限定盤
CD 価格：￥2,750（税込） 品番：VICL-37804
購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37804.html
▼CD収録曲
M1.We Need Love & Peace
M2.真夏の夜に
M3.とまどうほどに照らしてくれ Naked
M4.We Need Love & Peace again
◾️＜サンボマスター全員優勝VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」＞
※終了公演は省略
山口隆杯全員優勝決定戦
2026.03.21 (土) 福島県・郡山市民文化センターOPEN 17:00 / START 18:00
(問)G.I.P. https://www.gip-web.co.jp/t/info
北海道地区全員優勝決定戦
2026.04.12 (日) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru・ウサノピア OPEN 17:00 / START 18:00
(問) Mount Alive 050-3504-8700
全日本全員優勝決定戦
2026.04.29 (水)祝 神奈川県・Kアリーナ OPEN 14:30 / START 16:00
(問) HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
2026年6月14日(日) 〜沖縄地区全員優勝決定戦〜 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場(沖縄県) ※振替公演
OPEN 17:00 / START 18:00
（3月1日（日）沖縄 覇文化芸術劇場 なはーと大劇場振替公演）
(問)PM AGENCY TEL :098-898-1331(平日 11:00-15:00)
2026年8月11日(火・祝) 〜関西地区全員優勝決定戦〜 GLION ARENA KOBE(兵庫県) ※振替公演
OPEN 16:30 / START 18:00
（2月23日（月/祝）神戸 GLION ARENA KOBE振替公演）
(問)清水音泉 TEL : 06-6357-3666 (平日12:00〜17:00) / info@shimizuonsen.com
詳細
https://www.sambomaster.com/special/victory25/zeiin-yuushou/
関連リンク
◆サンボマスター オフィシャルサイト
◆サンボマスター オフィシャルX
◆サンボマスター オフィシャルInstagram
◆サンボマスター オフィシャルYouTubeチャンネル
◆サンボマスター オフィシャルFacebook