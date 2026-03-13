筑波大学が2026年度の新入部員6名を発表

筑波大学は3月12日、2026年度の入部予定選手6名を発表した。

Jクラブの下部組織や高校サッカー界の強豪校から実力者が集結した顔ぶれに、SNS上では「まさに少数精鋭」「毎年メンツがエグい」と大きな反響を呼んでいる。

守護神候補には柏レイソルU-18からGKノグチピント天飛が加入。最終ラインにはFC東京U-18のDF佐々木将英、大津高校のDF松野秀亮が名を連ねた。中盤には横浜F・マリノスユースのMF加藤海輝、前線には鹿児島城西高校のFW大石脩斗が加わる。

なかでも大きな注目を集めているのが、アスルクラロ沼津U-18から加入するMF中野遥翔だ。中野は昨年、J3リーグで13試合に出場。プロの舞台で実績を積んだ逸材が大学サッカー界へ参戦することになった。なお、今回の発表は現時点での予定者であり、今後一般入学等で新たな部員が加わる可能性もあるとしている。

SNS上では「Jが争奪戦を繰り広げた選手、練習参加した選手、昇格の話があった選手とすごい選手ばかり」「加藤海輝くんを筆頭に今年も少数精鋭ながら凄いメンツ」「まさに少数精鋭」「昇格せずに筑波に進学するってびっくり」「スター選手ばかり！」「ノグチピントさんの息子さんがいる！」「これは楽しみ」「毎年メンツがエグい」「ノグチピント・エリキソンの息子さん？」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）