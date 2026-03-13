佐野航大の市場価値に脚光

オランダ1部NECナイメヘンで活躍するMF佐野航大の市場価値がキャリアハイの1200万ユーロ（約22億円）へとジャンプアップした。

ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」が公開した。

22歳の佐野は今季エールディビジで開幕から全26試合に先発出場3得点5アシストを記録。チームの中心選手として印象的な活躍を見せ、今冬にはアヤックスなどへの移籍の噂が過熱した。

その活躍によって市場価値も一気に高まっている。「Transfermarkt」は3月11日に選手の推定市場価値をアップデート。佐野は前回（昨年12月2日発表）の600万ユーロ（約11億円）から1200万ユーロと倍増でキャリアハイを大きく更新した。

2023年にファジアーノ岡山からNECへ加入した当時の市場価値は45万ユーロ（約8300万円）。欧州移籍から2年半あまりで25倍以上に価値を高めたことになる。22歳が見せたこの急成長ぶりにSNSでは「上がったなぁ…」「頑張ってるね」「夏移籍するなら移籍金は2000万€以上だろうな」「岡山の至宝」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）