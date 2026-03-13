町田のMF黒川淳史が甲府へ完全移籍で加入

ヴァンフォーレ甲府は、FC町田ゼルビアよりMF黒川淳史が完全移籍で加入したと発表した。

J2で豊富な実績を持つアタッカーの加入に、ファンからは「マジで！？」「でけぇ」と驚きと期待の声が上がっている。

28歳の黒川は、大宮アルディージャのアカデミーで育ち、2016年にトップチームへ昇格。その後、水戸ホーリーホック、ジュビロ磐田、町田、さらには海外のスパルタク・ヴァルナ（ブルガリア）やFKトゥクムス2000（ラトビア）など国内外の複数クラブを渡り歩いた。JリーグではJ1通算11試合、J2通算177試合29得点の記録を持っている。

黒川はクラブを通じて「はじめまして、黒川淳史です。ヴァンフォーレ甲府の一員になれたことをとても嬉しく思っています。これから皆さんとともに戦えることが楽しみです。応援よろしくお願いします」と新天地での意気込みを語った。

SNS上では「遂にきたー！」「ようこそ」「キター！」「ほんとに来ちゃった」「楽しみ！」「黒川が来たのはすごい！」「マジで頼む！」「なぬ！？」「マジで！？」「でけぇ」といったコメントが寄せられている。経験豊富な両足利きのテクニシャンが、甲府の攻撃陣にどのような変化をもたらすか注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）