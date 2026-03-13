〈コウメ太夫（53）月収400万円から900円のどん底…『エンタ』での“栄光と挫折”→現在は1年でNHKドラマ4本の御用達俳優に〉から続く

実は芸能一家に生まれ、幼い頃から英才教育を受けてきたというコウメ太夫。しかし何人家庭教師をつけても、一向に勉強はできるようにはならず……。そして今、自身がシングルファザーとして子育てに向き合い、見えてきたたった一つのルールとは。お笑いブームが去り、仕事が激減しても、子どもだけはそこにいてくれた。コウメ太夫版“クレイマー、クレイマー”を訊く。（全3回の2回目／#3に続く）

【画像】現在は高校3年生になるというコウメ太夫の息子さん



コウメ太夫さん ©松本輝一／文藝春秋

◆ ◆ ◆

実は父親が芸能プロデューサー

――お父さまが芸能関係のお仕事をされていたんですよね。

コウメ 親父は芸能プロデューサーだったんです。家にも芸能人が遊びに来るような環境でした。歌舞伎とかも見に連れて行かれて、僕も楽屋について行ったり、練習しているところも見ましたよ。

――芸人さんへの憧れはいつから？

コウメ 僕、子どもの時から志村けんさんが大好きで、よく見ていて。見すぎて親にはいつも注意されていました。

――厳しい。でも、昔、テレビでお笑いを見ているとバカになる、みたいなことが普通に言われてましたよね。

コウメ でも、結局見ちゃうんですよ。面白いから。小っちゃい頃からユニークな子どもだなと学校の先生にはよく言われてました。教科書に載ってる文章を読んで感想文を書きなさいっていう宿題を出されても、僕は全然違う、親に見せられた歌舞伎の内容を事細かに書いて提出しちゃうような子なんですよ。で、ムチャクチャ怒られるっていうね。

――たしかにユニークです。

コウメ ただ、「これやってみようかな」って思うと止められなかった。

――どんな子どもだったと思いますか。

コウメ 目立っていたと思うな。いじられていたというか、なんていうのかな。親しんで人が寄ってきてくれましたね。明るいというか、ふざけてるというか。

――人を笑わせるのが好き。

コウメ はい。はしゃいでる、が合ってるかな。変な声でしゃべると「その感じでしゃべって」って友だちに求められて、うれしくなって。

家庭教師は7人、英才教育を受けたが…

――過去のインタビュー記事によると、お母さまは勉強にとても厳しい方だったと。

コウメ 僕、家庭教師が何人もいて。小学校の時が特に多かったんですけど。

――何人くらい家庭教師が？

コウメ 全員合わせると7人くらいかな。全然楽しくなかったなぁ。だって遊びたくてしょうがないから。外にいる友達から呼ばれても「勉強があるから」って行けないこともありました。

――勉強を押しつけてくることに反抗心は芽生えませんでしたか？

コウメ あります、あります。塾も行かされてたので、塾も行きたくなくて、行くふりをしてチャリンコでどっか行くとか、そんなのしょっちゅうやってましたね。

――バレました？

コウメ バレました。行ってないからバレちゃうんです。怒られますよね。そういう子です。

――勉強があまり好きではなかったですか？

コウメ 全然。ただ、途中から好きになったんです勉強。高校生あたりから、一日十何時間も勉強してましたから。

――突然！

コウメ 学校で一番勉強してるって言われてました。でも相変わらず成績は良くならないんですけどね（笑）。高校3年の時かな、気の合う先生から勉強の仕方を教わったのがきっかけで。まあでも結局、その先生の事情があっていなくなったからと、また別の家庭教師になっちゃったんですけど（笑）。

息子は将棋、数学好き「うちの子はすごく器用な子」

――その頃のことを思い返して、自分の子どもにはこういうふうにしたいなど考えたりしましたか？

コウメ 子どもに何かを「させたい」っていう発想が僕にはなくて。まあ、悪いことしないで、人に迷惑をかけないのであればいい。で、早く自立してねっていうのが僕の考えではあるんですけど。うちの子はすごく器用な子で。あと、将棋が好き。ゲームも好きで、一時期ゲームにハマりすぎちゃって。一回試しに「やれるだけやりな」って言ったんですよ。ゲームでプロになるぐらい、極めるんだったらいいよって。ゲーマーさんって稼ぐ人もいらっしゃるから、じゃあそれになってみなよって。

中学受験の塾は「特進クラス」→今年は大学受験

――ゲームをやるなら極めろと。

コウメ みたいなことを彼に言い続けたら、彼はゲームをやめちゃいましたね（笑）。小学校高学年ぐらいかな。それからは塾に通いたいって言っていたので通わせて。勉強は好きな子なんですよね。僕とは全然違う人。中学受験したいって言い出して、塾の「特進クラス」というところに入ったんですよ。僕「特進クラス」って知らなくて、なんか変なところに入っちゃったのかなって。そうしたら、トップ20位ぐらいまでの人が入るクラスだと知って。ビックリしたのは覚えてます。ずーっと勉強してます。何かあったら数学なんですよね。

――数学が好きなんですね。

コウメ 今年はちょうど大学受験だったんですけど、四六時中勉強してる。ごはんを食べるのも忘れるくらい。一人暮らしなんか始めたら危ないですね。取り憑かれてるんじゃないかなと思うぐらいやってますから。

離婚してからのワンオペ子育て

――コウメさんはシングルファザーで子育てされていたんですよね。地方営業の時は早朝にお子さんを保育園に連れて行ったり大変だったと伺いました。

コウメ それは仕事が少ない時期だったから（笑）。時間があったんですよ。

――ちょうどお笑いブームが落ち込んでいった時期。

コウメ そうです。ほんと少なかったですね。本当に暇でした。

――不安はなかったですか？

コウメ つらいですよ。仕事がないのはつらいですし、それにあと、離婚と重なったり。それも精神的にやられるんですよ。

――離婚されて。

コウメ その中で、息子がいてくれたので、僕はメチャクチャ寂しさが紛れました。ご飯を作ったり、おしめを替えたり、保育園に連れていったり、本を読んであげたりとか。おもちゃを作って遊ばせたりとか。そんなことをやってると自分も癒されて。ああいう状況だったからこそ、彼がいてくれたから僕は楽しく……楽しくというか、つらいはつらいんですけど、癒されるというか。

――ワンオペ育児で追いつめられることはなかったですか？

コウメ いや、そうでもないんじゃないですかね。

――父親と息子の関係はぎこちなくなりがちだとよく聞きますが、お子さんとの接し方で難しさを感じたことは？

コウメ 難しいかなあ。小っちゃいうちは難しいも何もないですからね。だんだん今もう大きくなってきたので、そうすると、あまり近づかなくはなってきますよね。だったらこの距離感でもいいかなとは、今は思っているんですよ。

――「父としての威厳が」とかそういうことは意識しませんか？

コウメ 威厳って、よく分からないですけど。分かることだったら話しますね。あんまり難しいことを言われたら分からないですけども。

思春期の息子と大ゲンカ「すごく言い合いをした」

――お子さんが思春期の時はどうでしたか？ 「うるせえな」みたいな感じはあったんですか？

コウメ ああでも……一回だけケンカしたことがあるんですよ。僕が酔っぱらった時に、「大きくなったら、俺のところからいなくなっちゃうの？」って何べんも言ってたら、怒りだして。で、俺も一緒になって怒って、すごく言い合いをしたのは一回ありますね。翌日「パパにそんなに怒るのはおかしいだろ。俺も怒鳴ってたけど、俺はパパだから」って。

――威厳を見せた（笑）。

コウメ 「パパだから」って。「そこは一回謝ろうよ」って言って。それからその話はもうするのはやめました。そんなに嫌なんだと思って。

――子育て中に「母親がいたらな」って思うことはありましたか？

コウメ はじめのうちは僕もショックでしたからね。でも、今になってみればこうやって二人で暮らすのも悪くなかったなって思うんですよね。やっぱり子どもっていうのは、ご飯を食べさせて、一緒に触れあって、顔を合わせて、それで親しんできて、愛情を持っていくわけですよね。

――息子さんはコウメ太夫さんのことが大好きなんだと思います。

コウメ そうなんですかね。あんまりそういう話はしたことはないので。

〈20年不変…コウメ太夫のすごさ 息子に「この仕事は10年あるか分からない」とも…“芸人&アパート経営”で食べていくコツとは〉へ続く

（西澤 千央）