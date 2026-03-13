北欧メニューが楽しめる！東京ディズニーシー「アレンデール・ロイヤルバンケット」メニューリニューアル
東京ディズニーシーのファンタジースプリングスにあるレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」にて、メニューがリニューアル！
新たなメニューが2026年4月4日より販売開始となります。
映画の世界観を満喫できる空間で、北欧風のオープンサンドやミートボールなどを楽しむことができます。
発売日：2026年4月4日(土)
販売店舗：東京ディズニーシー ファンタジースプリングス内「アレンデール・ロイヤルバンケット」
「アレンデール・ロイヤルバンケット」は、アレンデール王国の中にあるカウンターサービスのレストランです。
映画のシーンを思い出させる城内の3つのダイニングエリアが広がります。
遠くにフィヨルドの崖や山が見える屋根付きの屋外ダイニングエリアで食事を楽しむこともできます。
このレストランは「ディズニー・モバイルオーダー」対象店舗です。
メニューのご注文にはディズニー・モバイルオーダーをご利用ください。
スモープロー(ローストビーフ、スモークサーモントラウト、レムラードソース)
価格：セット 2,300円 / 単品 1,680円
北欧風のオープンサンド。
スモークサーモントラウトとローストビーフ2種類が楽しめる一皿です。
添えられたレムラードソースはサラダのほか、オープンサンドにかけるのもおすすめです。
セットにはハッシュドポテトとソフトドリンクが付きます。
※プレートのデザインは3種のうちからランダムで提供します。
ブラウンソースのミートボールライス(ニンジン、ポテト、ズッキーニ)
価格：セット 2,300円 / 単品 1,680円
北欧では定番のミートボールとじゃがいもを組み合わせたプレート。
ブラウンソースはミートボールだけでなくライスとの相性も抜群です。
野菜を添えたひと皿はお子さまにもおすすめです。
セットにはハッシュドポテトとソフトドリンクが付きます。
※オラフのフィルムは食べられません。
※プレートのデザインは3種のうちからランダムで提供します。
ベリーホイップパンケーキ、メイプルソース付き
価格：1,580円
ふわふわの食感が特徴の2段重ねのパンケーキに、クリームをかけて雪山をイメージしました。
ベリーソースやイチゴのさわやかな酸味が、クリームの甘さと絶妙にマッチし、軽やかな食感と味わいが楽しめる一品です。
お好みでメイプルソースをかけてお召し上がりください。
※プレートのデザインは3種のうちからランダムで提供します。
ハッシュドポテト
価格：360円
セットにも付けられるハッシュドポテト。
ホクホクとした食感を楽しめます。
ブルースパークリングワイン
価格：1,000円
鮮やかな青色が印象的なスパークリングワイン。
さわやかな味わいが特徴です。
※アルコールドリンクです。
シェフのおすすめセット
価格：2,000円
冷製パスタ、海老とサーモンのトマト豆乳ソース、ハッシュドポテト、ソフトドリンクのチョイスが楽しめるセットです。
トマトの酸味とディル(香草)の香りがさわやかな冷製パスタ。
海老やサーモン、トッピングの枝豆とコーンもよく混ぜてお召し上がりください。
※2026年10月31日までのおすすめメニューです。
北欧の雰囲気を感じられる、魅力的なメニューがラインナップされています。
東京ディズニーシー「アレンデール・ロイヤルバンケット」新メニューの紹介でした。
