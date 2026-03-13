柳賢振（リュ・ヒョンジン、39、ハンファ）が2026ワールドベースボールクラシック（WBC）準々決勝、ドミニカ共和国戦に先発登板する。韓国野球代表の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は13日（日本時間）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われた記者会見で、14日午前7時30分開始の準々決勝の先発投手に柳賢振を予告した。柳監督は「柳賢振は柳賢振なので先発に決めた。最も信頼性があるカード」と説明した。

柳賢振は前日の練習後、国内取材陣のインタビューで「（ドミニカ共和国戦が太極マークを付けてする）最後の試合にならないよう（決勝まで）3試合を投げられるよう最善を尽くす」と覚悟を表していた。

柳賢振は米メジャーリーグ（MLB）で活躍した当時、ローンデポパークで良い投球を見せた。トロント・ブルージェイズ所属だった2020年9月のマイアミ・マーリンズ戦では6イニングを5被安打2四球8奪三振の1失点で勝利投手になった。

柳賢振は前日、「当時は（ホームからフェンスまでの）距離が長く投手に有利な球場だったが、李政厚（イ・ジョンフ、サンフランシスコ・ジャイアンツ）からフェンスが近くなったと聞いた。今は打者に有利な球場になったようだが、その点を考慮して準備したい」と話した。

左打者に有利な球場だが、左腕投手の孫珠瑛（ソン・ジュヨン、LG）はけがで代表チームを離脱し、金栄奎（キム・ヨンギュ、NC）と宋昇基（ソン・スンギ、LG）は制球の乱調で柳賢振の負担が大きい。

柳賢振はトロント時代のチームメートだったウラジミール・ゲレロ・ジュニアと敵として会う。柳賢振は韓国選手団30人の年俸（616億5000万ウォン、約66億円）より高い年俸766億ウォンを受けるフアン・ソト（ニューヨーク・メッツ）を相手にメジャーリーグ時代、5打数1安打に抑えた。マニー・マチャド（5打数1安打）、フェルナンド・タティス・ジュニア（3打数無安打、共にサンディエゴ・パドレス）にも強い姿を見せた。

この日、練習場で柳賢振はマチャドとあいさつを交わした。17年ぶりにWBCに出場した柳賢振は8日の1次ラウンドの台湾戦に先発登板し、3イニング1失点をマークした。

1次ラウンドD組を4戦全勝で通過したドミニカ共和国は韓国戦で左腕クリストファー・サンチェス（29、フィラデルフィア・フィリーズ）を先発に起用する。サンチェスは2021年から2025年までMLB通算104試合に出場、昨季は13勝5敗、防御率2．50、212奪三振をマークした。ナショナルリーグで防御率3位、奪三振5位だ。

柳志荽監督は「サンチェスは世界トップ級の投手で、速球と右打者の外側に落ちるチェンジアップがとても良い」とし「韓国の選手は出塁の確率を高めなければいけない。抜けたチェンジアップを選球できれば、より競争力のある試合ができるだろう」と期待した。

また、柳監督は「ドミニカ共和国は世界トップレベルの選手が集まる強いチーム」とし「しかし我々のチームの雰囲気も良いので十分にやれると思う」と意欲を見せた。