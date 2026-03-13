【第1回中間発表】上位10キャラクター公開！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」

タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”。

そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！

123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆

2026年3月8日時点の第1回中間発表のランキングトップ10が発表されました！

 

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」第1回中間発表

 

 

キャラクター投票期間：2026年2月26日12:00〜5月11日23:59

投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/

参加方法： タカラトミーアーツホームページ内特設サイトにて、エントリーされている全123種類のキャラクターの中から1キャラクターを1日1回投票するこができます

“Nuiパン”公式サイトはこちら

 

大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるだろうと想像し、ぬいぐるみとしてデザインしたシリーズです。

エントリーされたディズニーキャラクターの中で投票を行い、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されるという企画です。

今回は、2026年3月8日時点の第1回中間発表のランキングトップ10を紹介していきます。

 

ランキング中間発表（2026年3月8日時点）

 

1位：No.86　『ミッキー&フレンズ』　グーフィー

 

 

現在トップを走っているのは定番の『ミッキー＆フレンズ』から「グーフィー」！

 

2位：No.2　『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』　ジャック・スケリントン

 

 

2位は『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ジャック・スケリントン」

 

3位：No.67　『フィニアスとファーブ』　エージェントP

 

 

3位に『フィニアスとファーブ』の「エージェントP」が続いており、この3キャラクターが現在の商品化圏内となっています。

 

4位：No.70　『ふしぎの国のアリス』　ヤングオイスター

 

 

4位には『ふしぎの国のアリス』の「ヤングオイスター」がランクイン。

 

5位：No.28　『三人の騎士』　ホセ・キャリオカ

 

 

5位は　『三人の騎士』より「ホセ・キャリオカ」

 

6位：No.41　『ズートピア２』　パウバート

 

 

6位には最新作『ズートピア２』から「パウバート」がランクイン。

 

7位：No.27　『三人の騎士』　パンチート

 

 

7位は　『三人の騎士』より「パンチート」

「ホセ・キャリオカ」と一緒に上位にランクインしています。

 

8位：No.87　『ミッキー&フレンズ』　マックス

 

 

8位には息子の「マックス」も、1位の「グーフィー」につづきランクイン。

 

9位：No.95　『モンスターズ・インク』　ランドール・ボッグス

 

 

9位は『モンスターズ・インク』より「ランドール・ボッグス」

 

10位：No.64　『ピノキオ』　オネスト・ジョン（ファウルフェロー）

 

 

10位は『ピノキオ』より「オネスト・ジョン（ファウルフェロー）」

 

以上のような結果になっています。

次回の中間発表は2026年4月3日11時を予定。

キャラクター投票は2026年5月11日23：59まで、1日1回投票することができます。

Nuiパンのぬいぐるみとして発売してほしいキャラクターに投票＆応援してくださいね☆

 

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」第1回中間発表の紹介でした。

上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」

©Disney
©Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
©Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

