【第1回中間発表】上位10キャラクター公開！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」

タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”。

そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！

123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆

2026年3月8日時点の第1回中間発表のランキングトップ10が発表されました！

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」第1回中間発表

キャラクター投票期間：2026年2月26日12:00〜5月11日23:59

投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/

参加方法： タカラトミーアーツホームページ内特設サイトにて、エントリーされている全123種類のキャラクターの中から1キャラクターを1日1回投票するこができます

“Nuiパン”公式サイトはこちら

タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”。

大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるだろうと想像し、ぬいぐるみとしてデザインしたシリーズです。

そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！

エントリーされたディズニーキャラクターの中で投票を行い、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されるという企画です。

今回は、2026年3月8日時点の第1回中間発表のランキングトップ10を紹介していきます。

ランキング中間発表（2026年3月8日時点）

1位：No.86 『ミッキー&フレンズ』 グーフィー

現在トップを走っているのは定番の『ミッキー＆フレンズ』から「グーフィー」！

2位：No.2 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 ジャック・スケリントン

2位は『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ジャック・スケリントン」

3位：No.67 『フィニアスとファーブ』 エージェントP

3位に『フィニアスとファーブ』の「エージェントP」が続いており、この3キャラクターが現在の商品化圏内となっています。

4位：No.70 『ふしぎの国のアリス』 ヤングオイスター

4位には『ふしぎの国のアリス』の「ヤングオイスター」がランクイン。

5位：No.28 『三人の騎士』 ホセ・キャリオカ

5位は 『三人の騎士』より「ホセ・キャリオカ」

6位：No.41 『ズートピア２』 パウバート

6位には最新作『ズートピア２』から「パウバート」がランクイン。

7位：No.27 『三人の騎士』 パンチート

7位は 『三人の騎士』より「パンチート」

「ホセ・キャリオカ」と一緒に上位にランクインしています。

8位：No.87 『ミッキー&フレンズ』 マックス

8位には息子の「マックス」も、1位の「グーフィー」につづきランクイン。

9位：No.95 『モンスターズ・インク』 ランドール・ボッグス

9位は『モンスターズ・インク』より「ランドール・ボッグス」

10位：No.64 『ピノキオ』 オネスト・ジョン（ファウルフェロー）

10位は『ピノキオ』より「オネスト・ジョン（ファウルフェロー）」

以上のような結果になっています。

次回の中間発表は2026年4月3日11時を予定。

キャラクター投票は2026年5月11日23：59まで、1日1回投票することができます。

Nuiパンのぬいぐるみとして発売してほしいキャラクターに投票＆応援してくださいね☆

Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」第1回中間発表の紹介でした。

投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/

上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 続きを見る

©Disney

©Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

©Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【第1回中間発表】上位10キャラクター公開！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 appeared first on Dtimes.