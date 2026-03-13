【第1回中間発表】上位10キャラクター公開！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」
タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”。
そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！
123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆
2026年3月8日時点の第1回中間発表のランキングトップ10が発表されました！
Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」第1回中間発表
キャラクター投票期間：2026年2月26日12:00〜5月11日23:59
投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/
参加方法： タカラトミーアーツホームページ内特設サイトにて、エントリーされている全123種類のキャラクターの中から1キャラクターを1日1回投票するこができます
“Nuiパン”公式サイトはこちら
大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるだろうと想像し、ぬいぐるみとしてデザインしたシリーズです。
エントリーされたディズニーキャラクターの中で投票を行い、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されるという企画です。
今回は、2026年3月8日時点の第1回中間発表のランキングトップ10を紹介していきます。
ランキング中間発表（2026年3月8日時点）
1位：No.86 『ミッキー&フレンズ』 グーフィー
現在トップを走っているのは定番の『ミッキー＆フレンズ』から「グーフィー」！
2位：No.2 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』 ジャック・スケリントン
2位は『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ジャック・スケリントン」
3位：No.67 『フィニアスとファーブ』 エージェントP
3位に『フィニアスとファーブ』の「エージェントP」が続いており、この3キャラクターが現在の商品化圏内となっています。
4位：No.70 『ふしぎの国のアリス』 ヤングオイスター
4位には『ふしぎの国のアリス』の「ヤングオイスター」がランクイン。
5位：No.28 『三人の騎士』 ホセ・キャリオカ
5位は 『三人の騎士』より「ホセ・キャリオカ」
6位：No.41 『ズートピア２』 パウバート
6位には最新作『ズートピア２』から「パウバート」がランクイン。
7位：No.27 『三人の騎士』 パンチート
7位は 『三人の騎士』より「パンチート」
「ホセ・キャリオカ」と一緒に上位にランクインしています。
8位：No.87 『ミッキー&フレンズ』 マックス
8位には息子の「マックス」も、1位の「グーフィー」につづきランクイン。
9位：No.95 『モンスターズ・インク』 ランドール・ボッグス
9位は『モンスターズ・インク』より「ランドール・ボッグス」
10位：No.64 『ピノキオ』 オネスト・ジョン（ファウルフェロー）
10位は『ピノキオ』より「オネスト・ジョン（ファウルフェロー）」
以上のような結果になっています。
次回の中間発表は2026年4月3日11時を予定。
キャラクター投票は2026年5月11日23：59まで、1日1回投票することができます。
Nuiパンのぬいぐるみとして発売してほしいキャラクターに投票＆応援してくださいね☆
Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」第1回中間発表の紹介でした。
投票ページURL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/campaign/c/84/
©Disney
©Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
©Disney/Pixar
