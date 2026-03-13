タレントのぺえが、金運への並々ならぬ執着を感じる財布を公開した。

【映像】ぺえの強欲な財布＆所持金

3月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

オープニングでは、放送日の「お財布の日」にちなみ、MC陣が普段使っている財布を見せ合うことに。そこでぺえが取り出したのは、フェンディのロゴが型押しされた全面ゴールドの長財布であった。「この世の中で一番金色の財布を買ってやろうと思って」と豪語するぺえは、その輝きを「タイの大仏くらい濃いやん？」と表現。強欲さ全開のチョイスに、稲田からも「すごいわ、めっちゃいい」と感嘆の声が漏れた。

さらに、それぞれの所持金を確認する場面では、ぺえが「2万円くらい」、稲田が「2万9千円」、RIHOが「5千円」とリアルな数字を公表。しかし、RIHOの回答に被せるようにぺえが「ゲフッ」と盛大なゲップを放つハプニングが発生した。すかさず稲田から「誰がゲップで返事しろ言うたん！」と鋭いツッコミが入るも、ぺえは「『ヴィトン』って言っただけ」と苦しすぎる釈明で応戦。番組冒頭から、この3人ならではの自由すぎる空気感でお茶の間を沸かせた。