現在1部屋空室アリ、絶賛入居者募集中。優良物件をリーマンショック後の割安な時期にブレイク中の貯金から頭金を入れて購入し、大家さんと芸人の二足の草鞋を履くコウメ太夫。『エンタ』での栄光と挫折、離婚からのワンオペ子育て、一念発起のアパート経営……コウメ太夫の人生は、激しい荒波の中にあっても、当の本人は変わらずにのんびりとそれを眺めているような雰囲気がある。羨ましい。人はどうしたらコウメ太夫のように生きられるのか。我々の質問に、コウメ太夫が発した意外な答えとは。（全3回の3回目／最初から読む）

大学院進学を考える息子にコウメ太夫が思うこと

――自分の父親が芸人であるということに対して、息子さんはどういうふうに思っていらっしゃるのでしょうか。

コウメ それについては聞いたことはないですね。ただ小っちゃいうちからこの格好を見てるので。例えば営業に行って、電気屋さんの営業でステージが終わって、この格好で戻るじゃないですか。ちょうどうちの母親と息子が見に来てて。息子がパーッと来て「なんかおもちゃ買いに行こうよ」って、この格好で普通に手をつないでおもちゃ売り場に行ったりしました。

――もう、自然なんですね。

コウメ これがパパになっちゃってるんですよね。素顔も両方セットで。だから、あんまり異次元に感じてないかもしれないですね。

――すごくいい。

コウメ 息子とは血はつながってますけど、性格は……見てて、自分と全然違うもんな。やっぱり人それぞれ持っているものがあるんでしょうね。将来は大学院に進学して、なりたい夢があるみたいなんです。僕は早く自立してほしいと思っていますが（笑）。

――自立というのは、自分で働いて家を出るということですか？

息子は「大学生になったらアルバイトもするから」と…

コウメ 「家にいてもいいけど、まずは稼ごうよ」って話はしたんですよ。「この仕事は後10年あるかどうかも分からないし、一年一年ヤバいんだぞ、俺の仕事は」って。

――「一年一年ヤバいんだぞ」（笑）。

コウメ 本当ですよ。息子の学校、バイト禁止なんですよ。だから、バイトしたことなくて。お金を稼ぐってどういうことなのか、それを知らなきゃと思うんですよ。そうしたら「大学生になったらアルバイトもするから」って言ったので、「それなら数学をやり続けなさいよ」と言ったんです。

――コウメさんが梅沢富美男さんの劇団にいらしたのも、大学生くらいの時ですよね？

コウメ 23歳くらいですかね。芸能の世界に憧れていたので、せっかく入った大学を3年で中退して、オーディションを受けまくっていたんだけどどこにも引っかからず……。たまたま雑誌に載っていた梅沢さんの劇団に応募したら即決で合格をいただきました。時代劇向きの顔だったのかもしれません。

――梅沢富美男さんはどのような方でしたか。

コウメ 僕はどっちかというとお兄さんの武生さんにすごいお世話になってました。でも富美男さんもとても優しかったです。稽古はとても厳しくて、一回膝がちぎれるほど練習して。痛くて痛くて、そうしたら富美男さんが来てくださって、「お前、頑張ってるな」って、ばんそうこうを貼ってくれました。あと、劇団に入った時は僕はすぐに人となじめなくて。上下関係がすごく厳しいので、食べ物も手を出していいのか分からず、遠慮しすぎてほとんど食べてなかったんですよ。そうしたら、それをどこかで見てるんでしょうね。ある日急にバッとおにぎりと牛乳を渡されて。

――優しい。

コウメ 優しいんですよ。メイクも教えてもらいましたね。「実際こういうふうに描くんだよ」って。さりげなく手を差し伸べてくれる方でした。芸事は、僕はマイケル・ジャクソンのダンスとかが得意だったので、あっという間に役がもらえたんです。でも他のことがダメで「マイケル・ジャクソンのダンスはあれだけ踊れるのに、この簡単な振りがなんで入らないんだ」って怒られたことはあります。

――梅沢さんの劇団を、嘘をついてやめたというのは本当ですか？

コウメ 嘘つきました。お笑いをやるからやめると言ったら絶対やめさせてくれないなと思ったんですよ。だから、そこは「新たに受験勉強します」といって嘘つきましたね。ごめんなさい。

――じゃあ、ブレイクしてからもちょっと会いづらかったですか。

コウメ そうですね。一回あいさつは……番組の収録だったかな。同じ画面に一緒に映ることがあったんですよ。富美男さんの前に出て「チクショー」の顔をやってくれとディレクターさんに言われて「えっ、富美男さんの前でやるのメチャクチャ緊張する」と思って。でも、やらざるを得ないのでね。だからやりましたよね。

その後、富美男さんに久しぶりにごあいさつさせていただいたら、「おう、久しぶり」ってちゃんと覚えてくださっていたのがまずうれしかったです。で、「お前、美輪明宏さんにすごい褒められてるよな」って言われて。「まあ、そうかもしれないですね」なんていう会話をして。「当時はすごくお世話になってまして、今、このようなかたちでお仕事させていただいているのは、本当に富美男さんのおかげで。こんな未熟者なんですけれども、今後ともこんなのでよろしくお願いします」と言ったら、「おう」と言って、サッと去っていかれましたけど。

一念発起のアパート経営→芸人“兼”アパートの大家さん

――コウメさんは芸人仕事の傍ら、アパートの大家さんの顔もお持ちですが、芸人の仕事との両立は難しいですか？

コウメ いや、そうでもないですよ。管理会社の方が間に入っているので、そこに任せてはいますので。人が出て行っちゃった時とかは残念に思うんですけど。でも、場所がいいので。今1部屋空いてるんですけどいかがですか。

――興味あります（笑）。人気のあるお部屋であるために、気を付けてることはありますか。

コウメ 場所がまずいいんですよ。駅から近いほうですし。あと、僕自身、たまに掃除しに行きます。人があんまり入らない時、何かなと思って見に行くと、虫が落っこってたりするんですよ。それを全部掃除して、虫がこないスプレーをまいたりして。あと、におい止めをきちんと置く。そういうふうにすると人が入りますよね。そこは気を付けてます。近々また見に行こうかなとは思ってますね。

アパート購入時には「頭金をポーンと出しました」

――アパートを買うってすごい決断だと思うんですけど、何かきっかけはあったんですか？

コウメ きっかけ……うちは母親もアパートを経営していたんですよ。で、いざお仕事が少なくなりましたという時に、マネージャーから実家を2つに割ることを勧められたんです。それを母親に話したら、怒っちゃって。

――たしかにそうですよね（笑）。

コウメ それがきっかけで、おふくろのほうから、「貯金があるんだからアパート経営をやってみたら」と言われて、それきっかけで始めたという感じです。ちょうど値段が一番安い時だったので。だから手に入れやすかったというのもありますし。ちょうど貯金があったので。でもすでに買い手が3人いたんですよ。うわぁ、と思ったら、頭金が一番多い人に譲りますって教えてくれたので「他の人より絶対これなら多いだろう」といって、ポーンと出しました。

――すごい！ そしてそれをちゃんと貯金されていたのもすごい。ブレイクされた芸人さんがその時のお金ぱーっと使っちゃったって話をよく聞くので……。

コウメ お金が入ってくると貯金が楽しくなるんですよ。もっと増やしたい、もっと増やしたいって。

――今、価値はさらに高くなってるんじゃないですか。もし売却したら。

コウメ ああ、そうですね。この間、番組で査定してもらった時に、値段は上がってましたね。1億は行かないと思うんですけど。

――約20年前の『エンタ』もそうですし、いい物件に出会うこともそうですし、美輪明宏さんに褒められてるのもそうですし、コウメ太夫さんは基本いい循環の中にいらっしゃる方なのではないかと。自分の人生ツイてるなと思うことってありますか？

コウメ ツイてるな？ うーん。気づいたらこうなっちゃったという感じもあるけど。最初は歌手になりたかったのにいつのまにかこういうかたちになっちゃいましたけど、やってて楽しいっちゃ楽しい仕事なので。こういう仕事をしたくてもできない方がたくさんいらっしゃる中、やらせていただけているのは奇跡的かななんて思います。

こうやってお仕事があるのがうれしいですし、感謝ですし。食べ物も毎日食べれるし……でも、そうじゃない方も世の中には探せばいらっしゃると思うんです。だから、その中でもこうやって食事もでき、お酒も毎晩飲んじゃって。いいんじゃないですか。十分というか、いいじゃないですか。

「チクショー」という決め台詞が生まれたのは…

――そんな謙虚で穏やかなお人柄から、あの「チクショー」という決め台詞はどうやって生まれたのでしょうか。コウメさんから「チクショー」みたいな攻撃性をほとんど感じないです。

コウメ 攻撃されると対抗はしますよ。自分の心が耐えられなくなった時は吠えますし。「チクショー」はその叫びです。

――若手芸人たちがコウメさんをいじることについてはどうですか。チクショーですか？

コウメ いいんです。お笑いだから、それで成り立つのであれば、そうしたほうがいいですよ。あんまり来るとムッとくるかもしれないけど。でも、思っても言わないでしょうね。

――お話を伺っていると、コウメさんの根底にはご自身への揺るぎない信頼、自信があるように思えて。だから多少雑にいじられても大丈夫なのかなって。

コウメ 僕自身はあんまり自信を持ってると思ってはいないんですよね。「もっと自信持ってくれ。来世は自信を持つ男になって生まれてこい」とは思ってますけどね。

――例えば部下との付き合い方だったり、子どもとの関係だったり、悩みを抱えた中年男性の方が多いと思うんです。本当はもっとしゃべりたいけど、なかなか部下も子どもも近寄ってきてくれないとか。“コウメ太夫”という存在には学ぶべき点がたくさんある気がします。愛される存在の秘訣ってなんでしょうか。

コウメ えっ、秘訣？ 難しいな。まあ、素直だとは思います。あとは何だろうな。楽しませようとどこかで思う。気をどこかで使う。そうだな……この格好をしてみればいいんじゃないですか。

――外側からコウメ太夫になる。

コウメ それが早いかもしれないですね。この格好になったら、スイッチ入りますし。だって、お腹もちょっと締め付けられている感じがするし。いまだに鏡を見て「うわっ」と思いますし。普通に二度見しますし。

――（笑）。

コウメ たまにちょっとびっくりしますよ。「ああ、そうだ、俺コウメ太夫なんだ」って。

