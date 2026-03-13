【WWE】SMACK DOWN（3月6日・日本時間7日／オレゴン・ポートランド）

日本人女子ヒールがリング上で「おまえはザコ！」を連発。言葉の意味は判らんが、明らかに舐めた態度に騒然。海外からは「え？ 今何て言ったの？」と困惑の声や、一部マニアから「スターダム時代みたいだ…」といったリアクションが寄せられた。

WWE「SmackDown」で、新女子タッグ王者・ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドの祝勝会がリング上で行われたが、次の挑戦者候補が続々と殴りこみ。ジュリアもこのカオスに登場し、日本語でのマイクアピールでまくし立て会場を困惑させた。

真っ先に王者チームに噛みついたのは、シャーロット・フレアー＆アレクサ・ブリスの前々回のチャンピオン・チームだったが、「ちょっと待った」とジュリア＆キアナ・ジェームスも参戦。この2人は2週間前の「SmackDown」3WAY戦で両チームを下した実績もあり、挑戦権を主張する。

キアナは「3Way戦も勝ち、先週の女子チェンバー戦でもアレクサをフォールした」とアピール。これに乗っかるようにジュリアがマイクを取り、「はい、はい、はい、教えてやる。おまえもザコ、おまえもザコ、おまえもザコ。おまえナンバーワン・ザコ！」と日本語でまくし立てる。

会場も一瞬「何言ってんだコイツ」とシーンとなるも、煽りムーブが伝わったか、意味は判らないまま会場から歓声が巻き起こる。日本の視聴者は「日本語」「最高に面白い」「通じてて草」「通じてそうだ」と、若干ヒヤヒヤするシーンにホッと胸を撫で下ろした。これで終わらずジュリアは英語で「タッグベルトを巻いてベガスに行くぜ」と、4月の「レッスルマニア」への出場を宣言した。

海外ファンからは「何て言った？判らないけど響きがキツイ感じだったね」「現場は受けていたぜ」や、「Zakoってのは負け犬とかそんな感じだよ」などと反応。さらに海外女子プロレス・マニアから「スターダム時代のジュリアを思い出したよ」「日本での侮辱ワードの一つ、大好きだ」と、意外にも”日本語煽り”に興味津々だ。

このところアスカ＆カイリ・セインの”カブキ・ウォリアーズ”やイヨ・スカイ、中邑真輔など、バックステージでの日本語プロモが激増。女子世界王者のステファニー・バッケルなどスペイン語圏のスターの登場もあり、”多言語が飛び交うWWE”のカラーが顕著化している。アスカの「バーカ、バーカ！」が知られるようになったが、今度は「ザコ」。ジュリアが今後も継続使用すると、またしてもダーティーな言葉が海外リングで飛び交うことになりそうだ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）