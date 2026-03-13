田中れいな、わが子との“添い寝”2ショット公開「かわいいあんよ！」「大きくなったね」 すっぴん風ショットにも反響「ママとは思えない」
モーニング娘。の元メンバーでタレントの田中れいな（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。わが子との“添い寝”ショットを公開した。
【写真】「かわいいあんよ！」「大きくなったね」 田中れいなが公開したわが子との”2ショット”
「おはよう」と書き出した田中は、「私の顔の上に足置いて安心するのか熟睡しております ぐっすり寝てくれるなら、どうぞいつまでも置いてください 笑」とつづり、わが子の足が自身の胸あたりに乗った状態の“2ショット”を投稿。布団の中で寄り添うような親子の姿が収められており、田中はわが子の小さな足を指さしながら、やさしい表情を見せている。
投稿では「#小さい足 #愛おしい #癖強い寝方 #朝ご飯食べたいのですが」などのハッシュタグも添えられ、ほほ笑ましい朝のひとときをユーモラスに紹介。田中の親心が伝わる内容となっている。
コメント欄には「かわいいあんよ！そしてかわいいママ!!!!!」「子供ちゃんも大きくなったね」「お子さんのあんよ元気でカワイイ！」「足が大きいのか、顔が小さいのか」といった声が続々。また、「ママとは思えないすっぴんの可愛さ」「すっぴん姿のれーなかわいい過ぎる！」「お肌綺麗すぎ」など、田中のナチュラルな美しさに驚く声も寄せられている。
田中は2024年7月、インスタを通じて結婚と第1子妊娠を報告。同年11月に第1子の出産を報告した。
【写真】「かわいいあんよ！」「大きくなったね」 田中れいなが公開したわが子との”2ショット”
「おはよう」と書き出した田中は、「私の顔の上に足置いて安心するのか熟睡しております ぐっすり寝てくれるなら、どうぞいつまでも置いてください 笑」とつづり、わが子の足が自身の胸あたりに乗った状態の“2ショット”を投稿。布団の中で寄り添うような親子の姿が収められており、田中はわが子の小さな足を指さしながら、やさしい表情を見せている。
コメント欄には「かわいいあんよ！そしてかわいいママ!!!!!」「子供ちゃんも大きくなったね」「お子さんのあんよ元気でカワイイ！」「足が大きいのか、顔が小さいのか」といった声が続々。また、「ママとは思えないすっぴんの可愛さ」「すっぴん姿のれーなかわいい過ぎる！」「お肌綺麗すぎ」など、田中のナチュラルな美しさに驚く声も寄せられている。
田中は2024年7月、インスタを通じて結婚と第1子妊娠を報告。同年11月に第1子の出産を報告した。