犬が飼い主におねだりしているサイン5つ

1.ジッと見つめる

犬は相手と目を合わせたりそらしたりすることで、意思表示をしたりコミュニケーションをとったりします。

そのため、飼い主さんに何かを伝えたいと思ったときにも、目線を使うことがあります。

「なでてもらいたい」「おやつが欲しい」など、おねだりしたいことがあると飼い主さんのことをジッと見つめます。

すぐそばまで来てわかりやすく目を見つめることもあれば、遠くから長い時間ジーッと見つめることもあるでしょう。

2.鼻先や前足で合図する

目線を使って飼い主さんに何かを伝えようとするだけでなく、直接体に触れて合図をすることもあります。

キッチンに立っている飼い主さんの足を鼻先でツンツンと突いたり、休んでいる飼い主さんの体に前足を乗せてきたりといった行動がよく見られます。

少しずつ力が強くなっていくこともあれば、始めから体を強くぶつけてきたりすることもあります。

目で合図をしても気がついてもらえないときに、自分の存在や気持ちに気づいてもらおうとしてよりわかりやすいサインを出しているのでしょう。

3.鳴く・吠える

目線と同様に、声も犬にとって大切なコミュニケーションツールです。

人間は犬が吠えているとついつい「騒がしいな」と思って静かにさせようとしてしまいがちですが、犬は何かを伝えようとして吠えているのかもしれません。

「お腹が空いた」「散歩に行きたい」「寂しいからかまって欲しい」などの気持ちを伝えるために、クーンと可愛い声で鳴いたりワン！と大声で吠えたりします。

特に声を出すと飼い主さんが自分に注目してくれるということを学習している犬は、鳴き声や吠え声でおねだりすることが多くなりがちです。

4.飼い主に“芸”を見せる

おやつが欲しいときや飼い主さんになでてもらいたいときなど、おねだりをするために自分ができることを飼い主さんの目の前で“披露”する犬もいます。

おすわりやふせ、お手など飼い主さんに教わったことをやって見せることで、ほめてもらったりごほうびをもらったりすることを期待しているのです。

それはこれまでのしつけトレーニングで、飼い主さんにほめてもらったことをしっかりと覚えているという証拠です。

しかし、犬が“勝手に”見せてきた技や芸に対して、過度にごほうびを与える必要はありません。

「いいこだね」「上手だね」と軽く声かけをして、おやつやおもちゃなどのごほうびは飼い主さんが指示を出して従ったときにだけあげるようにしましょう。

5.食器やおもちゃを持ってくる

犬が食器やおもちゃなどをくわえて飼い主さんのところまで持ってくるのは、とてもわかりやすいおねだりのサインでしょう。

水やご飯が欲しいとき、おもちゃで遊んで欲しいときなどにそうした行動をする犬がいますが、そういった行動をする前に目線やボディタッチなどでサインを出していることもあります。

愛犬に要求をされたときの適切な対応

愛犬が何かをおねだりしたり要求してきたりしたとき、大切なことは「すぐに対応しないこと」と「して欲しいことを理解すること」です。

愛犬がおねだりのためのサインを見せたとき、それに従うように行動をしてしまうと、それが犬にとっての成功体験となり、おねだりや要求が増えていってしまいます。

そして、おねだりがどんどんエスカレートしたり、飼い主さんが言うことを聞いてくれないと吠えたり噛んだりするようになってしまったりすることもあります。

そのため、「トイレのために外に行きたい！」「水が入っていないから入れて！」というような即対応が必要なこと以外は、いったん無視するようにしてください。

無視といっても、犬には「わかったよ」「あとでね」などの声かけをしたり、何か指示を出したりして、犬の気持ちはわかっているということは伝えましょう。

そして、散歩や遊び、コミュニケーションを求めていることが多いようであれば普段の関わり方を変えたり、ご飯を求めることが多ければ食事量や内容を見直したりして、根本的な解決を目指すことをおすすめします。

まとめ

犬は飼い主さんに対してして欲しいことや伝えたいことがあるとき、色々な形でサインを出します。

わかりやすいものからわかりにくいものまで様々で、犬の性格や飼い主さんとの関係性によってそれぞれ異なるでしょう。

日頃から愛犬の様子をしっかりと観察して、気持ちをしっかりと理解してあげられるようにしてくださいね。