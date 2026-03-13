ホテルグレイスリー札幌は、客室・ロビー・ラウンジを刷新して3月に全面リニューアルした。

客室はタイプごとに異なる雪景色を表現した。デラックスツインは吹雪を表現したアクセントクロスとカーペットを採用し、濃淡のある木製家具を配置した。エグゼクティブツインは霧氷を纏った白樺林をイメージしたクロスと枝葉柄の床材を採用した。レディースツインは雪の結晶を淡いピンク色の花びらで表現した。スタンダードダブルは雪の濃淡や不規則な模様をモチーフに、白と青のグラデーションで春を待つ静けさを演出した。フロントロビーは桑やカエデの木々を配し、床にはウッドチップを敷き詰めた。ゲストラウンジには長さ2メートル超の丸太テーブルを設置し、コーヒーや道産の日本酒、燻製メニューなどを提供する。

リニューアルを記念して、会員限定宿泊プランを3月16日から5月21日まで販売する。1日5室限定。客室はエグゼクティブフロアのデラックスツインで、朝食ビュッフェとゲストラウンジが利用できる。宿泊者にはウッドチップの香り袋とコーヒーのドリップバッグをプレゼントする。宿泊料金は2名1室利用時19,500円からで、税・サービス料込。