¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡ß¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤¬»°ÅÙÌÜ¥³¥é¥Ü¡¡¥Û¡¼¥à»î¹ç¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Íè¾ì
¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¡£2026Ç¯5·î¡Á8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡ß¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¡¡2026¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¡ß¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º2026¡¡¥³¥é¥Ü¹ðÃÎÆ°²è
Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡ª¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö¥¤¥¥Å¥é¥¤¥Ö¡ªLOVELIVE! BLUEBIRD¡×¤Î6ºîÉÊ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î6µåÃÄ¤ò±þ±ç¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¡¼¥à»î¹ç¤Ç¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú5·î23Æü¡Û
ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡ß¡ÖÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡×
²ñ¾ì¡§³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë
Íè¾ì¡§¡Ö¾å¸¶ÊâÌ´¡×Ìò¤ÎÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤µ¤ó¡¢¡ÖÃæ¿Ü¤«¤¹¤ß¡×Ìò¤ÎÁêÎÉçýÍ¥¤µ¤ó
¡Ú6·î11Æü¡Û
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡ß¡ÖÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡×
²ñ¾ì¡§¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO
Íè¾ì¡§¡Ö¥»¥é¥¹ÌøÅÄ¥ê¥ê¥¨¥ó¥Õ¥§¥ë¥È¡×Ìò¤Î»°ÂðÈþ±©¤µ¤ó¡¢¡Ö·Ë¾ëÀô¡×Ìò¤Î¿ÊÆ£¤¢¤Þ¤Í¤µ¤ó
¡Ú6·î12Æü¡Û
ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡ß¡Ö¦Ì's¡×
²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à
Íè¾ì¡§¡Ö¹âºäÊæÇµ²Ì¡×Ìò¤Î¿·ÅÄ·Ã³¤¤µ¤ó¡¢¡ÖÌðß·¤Ë¤³¡×Ìò¤ÎÆÁ°æÀÄ¶õ¤µ¤ó
¡Ú6·î14Æü¡Û
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡ß¡ÖAqours¡×
²ñ¾ì¡§¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
Íè¾ì¡§¡ÖºùÆâÍü»Ò¡×Ìò¤Î°©ÅÄÍü¹á»Ò¤µ¤ó¡¢¡Ö¹ñÌÚÅÄ²Ö´Ý¡×Ìò¤Î¹âÄÐ¤«¤Ê¤³¤µ¤ó
¡Ú6·î28Æü¡Û
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡ß¡ÖLiella!¡×
²ñ¾ì¡§ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
Íè¾ì¡§¡ÖÊÆ½÷¥á¥¤¡×Ìò¤ÎÌùÅç¼ë²»¤µ¤ó¡¢¡Ö¼ãºÚ»Íµ¨¡×Ìò¤ÎÂç·§ÏÂÁÕ¤µ¤ó
¡Ú8·î15Æü¡Û
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ß¡Ö¤¤¤¤Å¤é¤¤Éô¡ª¡×
²ñ¾ì¡§µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
Íè¾ì¡§¡Ö½ÕµÜ¤æ¤¯¤ê¡×Ìò¤Î±üÂ¼Í¥µ¨¤µ¤ó¡¢¡Öº¡²Öµ±Ìë¡×Ìò¤ÎÅ·Âô¼ë²»¤µ¤ó
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«Í½Äê¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£