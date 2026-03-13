春野菜 販売目標は今年も「360億円」

JAグループは3月12日に出荷大会を開き、今年の春野菜などについて、去年と同程度の販売目標額を掲げました。

【写真を見る】2026年の「春野菜」豪雨を受けてキャベツ→ブロッコリーへ転換の動き？ JA熊本経済連「出荷大会」

JA熊本経済連が開いた出荷大会には、生産者や市場関係者など約260人が参加しました。

大会で発表された春夏瓜類と春野菜の出荷計画量は、前年の実績より1600トンほど少ない約10万500トンで、販売目標額は前年の目標と同じ360億円としました。

豪雨でキャベツ→ブロッコリーに転換？

発表によりますと、スイカ類は作付面積、出荷量ともに前年比95%で、これは生産者の高齢化や半導体企業進出に伴う農地面積の減少などが影響しているということです。

またキャベツは、2025年8月の大雨の影響で作付が減少し、ブロッコリーに転換する動きが見られるということです。

そして、熊本地震の発生から10年となる今年は「食の襷（たすき）」と銘打ち、環境変化に対する産地体制の整備やSNSでのPRなどを行い、さらなる熊本ブランドの確立に取り組むとしています。