加藤綾菜、カトちゃんとの初キスを回想 直後にカトちゃんの“親友”登場で「見てるんじゃないですか、たぶん」
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が10日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜 後11：00）に出演。茶との“初キス”エピソードを明かした。
【写真】結婚15周年！加藤茶＆加藤綾菜の”ラブラブ”2ショット
2人は2011年に結婚。当時“45歳差婚”として大きな注目を集めた。2人は付き合う前の半年間、小野ヤスシさんと左とん平さんと共に4人で、雀荘などで交流を深めていたという。
茶の誕生日に綾菜から「誕生日だから一緒に過ごしませんか？」と連絡。初めて2人きりで会い、昼からホテルのバーを楽しんだそう。その日に茶から「誕生日だからお付き合いしてくれませんか？」と告白があり、バーの死角で「初めてチューしました」と甘酸っぱい思い出を披露した。
また、その”初キス”の直後、小野さんと左さんがケーキを持って登場したという。MCのフォーリンラブ・バービー（42）が驚いた様子で「2人はチューしてるとこ見てるのかな？」と質問すると、「見てるんじゃないですか、たぶん。裏で隠れて。唇離れた瞬間くらい（に2人がきた）」と笑って返した。
