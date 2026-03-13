WBCきっかけの新規加入者が視聴 Netflix人気作品TOP10公開【シリーズ部門＆映画部門】
Netflixは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕に伴い新規加入したメンバーの視聴作品ランキングTOP10を発表した。集計期間は、2026年2月19日の「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」開始日から3月9日まで。WBCの試合および関連作品を除いたシリーズ作品と映画作品のランキングをそれぞれ公開した。
【写真】Netflix新規メンバーが視聴している作品TOP3（シリーズ）
シリーズ部門では、日本の実写作品「地面師たち」が1位を獲得。2位に「イクサガミ」、3位に「サンクチュアリ -聖域-」が続いた。世界的ヒット作「イカゲーム」や「愛の不時着」といった海外作品も上位にランクインしている。
シリーズ部門のTOP10は以下の通り。
1位「地面師たち」
2位「イクサガミ」
3位「サンクチュアリ -聖域-」
4位「イカゲーム」
5位「教場」
6位「ラヴ上等」
7位「愛の不時着」
8位「罵倒村」
9位「VIVANT」
10位「極悪女王」
映画部門では配信発のアニメ作品「超かぐや姫！」が1位に。2位にはリブート作品「新幹線大爆破」、3位には「アンダーニンジャ」がランクインした。
映画部門のTOP10は以下の通り。
1位「超かぐや姫！」
2位「新幹線大爆破」
3位「アンダーニンジャ」
4位「教場 reunion」
5位「ひゃくえむ。」
6位「シティーハンター」
7位「10DANCE」
8位「室井慎次 生き続ける者」
9位「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」
10位「This is I」
ランキングには、日本の実写ドラマや映画を中心に、韓国ドラマなど海外作品も並び、多様なジャンルが視聴されている傾向が見られた。
教場： （C）フジテレビジョン（C）長岡弘樹／小学館
VIVANT：（C）TBS
アンダーニンジャ：（C）花沢健吾／講談社 （C）2025「アンダーニンジャ」製作委員会
教場 Reunion： （C）フジテレビジョン （C）長岡弘樹／小学館
ひゃくえむ。：（C）魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会
映画『室井慎次 生き続ける者』：（C）2024 フジテレビジョン ビーエスフジ 東宝
映画ドラえもん のび太の絵世界物語：（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025
【写真】Netflix新規メンバーが視聴している作品TOP3（シリーズ）
シリーズ部門では、日本の実写作品「地面師たち」が1位を獲得。2位に「イクサガミ」、3位に「サンクチュアリ -聖域-」が続いた。世界的ヒット作「イカゲーム」や「愛の不時着」といった海外作品も上位にランクインしている。
1位「地面師たち」
2位「イクサガミ」
3位「サンクチュアリ -聖域-」
4位「イカゲーム」
5位「教場」
6位「ラヴ上等」
7位「愛の不時着」
8位「罵倒村」
9位「VIVANT」
10位「極悪女王」
映画部門では配信発のアニメ作品「超かぐや姫！」が1位に。2位にはリブート作品「新幹線大爆破」、3位には「アンダーニンジャ」がランクインした。
映画部門のTOP10は以下の通り。
1位「超かぐや姫！」
2位「新幹線大爆破」
3位「アンダーニンジャ」
4位「教場 reunion」
5位「ひゃくえむ。」
6位「シティーハンター」
7位「10DANCE」
8位「室井慎次 生き続ける者」
9位「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」
10位「This is I」
ランキングには、日本の実写ドラマや映画を中心に、韓国ドラマなど海外作品も並び、多様なジャンルが視聴されている傾向が見られた。
教場： （C）フジテレビジョン（C）長岡弘樹／小学館
VIVANT：（C）TBS
アンダーニンジャ：（C）花沢健吾／講談社 （C）2025「アンダーニンジャ」製作委員会
教場 Reunion： （C）フジテレビジョン （C）長岡弘樹／小学館
ひゃくえむ。：（C）魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会
映画『室井慎次 生き続ける者』：（C）2024 フジテレビジョン ビーエスフジ 東宝
映画ドラえもん のび太の絵世界物語：（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025