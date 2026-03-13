イランの最高指導者に選出されたモジュタバ・ホセイニ・ハメネイ師（写真：ロイター/アフロ）

（松本 太：一橋大学国際・公共政策大学院教授、前駐イラク大使、元駐シリア臨時代理大使）

父アリ・ハメネイ師の死去を受け、2026年3月9日にモジュタバ・ホセイニ・ハメネイ師がイランの最高指導者に選出されました。3月12日にイラン国営テレビ等で放送された、モジュタバ師の初めての公式声明文を日本語に要訳して紹介します 。なお、原文はペルシャ語独特の表現で長文となるため、ポイントを把握できるように文意を損ねない範囲で要約しています。声明中の太字は筆者によるものです。（注：本来の発音に近づけて「モジュタバ」と表記しています）。

【日本語要訳】

「慈悲深く、慈愛あまねき神のみ名において。

『われらが一つの啓示を廃止し、あるいは忘却の彼方に去らせる場合には、それよりも優れたもの、あるいはそれと同等のものを、代りにもたらす』（注：コーラン第2章 雌牛章 106節。井筒俊彦訳から引用）

まず初めに、我が主（隠れイマーム）に対し、イスラーム革命の偉大な指導者であり、賢明かつ最愛のハメネイ師の痛ましい殉教（死去）について哀悼の意を表します。

第2に、偉大なるイラン国民の皆様へ。

私、モジュタバ・ホセイニ・ハメネイ師は、皆様と同じく、イラン国営放送を通じて専門家会議の投票結果を知りました。2人の偉大な指導者──偉大なるイマーム・ホメイニと殉教したハメネイ師──の座を継ぐことは、極めて困難な責務です。全能の神の助けと、国民の皆様の支えがあって初めて、この距離を埋めることが可能となります。

最近の出来事（戦争）において、イラン国民が見せた洞察力、勇気、そして存在感は、友人たちを感銘させ、敵を驚愕させました。国を導き、その権威を保証したのは、国民である皆様自身です。皆様の力が現場で発揮されなければ、指導者もいかなる機関も実効性を持つことはできません。

第3に、勇敢な戦士たちへ。

私たちの故郷が不当な攻撃を受けている中、皆様は敵の進路を遮断しました。ホルムズ海峡の封鎖という手段は、今後も継続されなければなりません。また、敵が経験不足で脆弱な他の戦線を開くことについても検討が進んでおり、戦略的判断に基づき実行に移されるでしょう。レジスタンスの戦線（イエメン、ヒズボッラー、イラクの抵抗勢力）は、イスラーム革命の価値観の不可分の一部であり、彼らとの協力はシオニストの混乱を克服する道を短縮するものです。

第4に、この数日間に愛する人を失い、負傷し、あるいは財産を損なわれた方々へ。

私は皆様と深い悲しみを共有しています。私自身も、国民の父（アリ・ハメネイ師）だけでなく、愛する妻、献身的な姉、その幼い子供、そして義兄を殉教者の列に送り出しました。私たちは皆様の殉教者の血への報復を忘れません。報復は偉大な指導者一人にとどまらず、殺害された全ての国民について行われます。特にミナーブのシャジャレ・タイイェベ学校に対する敵の犯罪などは、特別に注視されます。敵に対しては賠償を要求し、拒否される場合は彼らの資産を相応に差し押さえ、あるいは破壊します。

第5に、地域諸国の指導者へ。

私たちは近隣諸国との建設的な関係を望んでいますが、一部の国にある米軍基地が今回の攻撃に使用されました。私たちは基地のみを標的にしましたが、今後は、自国の人々を殺害する者たちに対して立場を明確にすることを近隣諸国に求めます。米軍基地を早急に閉鎖することを推奨します。

第6に、殉教した指導者（父）へ。

指導者よ、あなたの旅立ちは皆の心に重い悲しみを残しました。あなたはラマダーン月10日の朝、クルアーンを朗誦している最中に念願の最期（殉教）を迎えられました。私たちはこの旗を高く掲げ、あなたの神聖な目標を達成することを誓います。

最後に、神が我が主の再臨を早め、我が国民が敵に対して決定的な勝利を収め、繁栄と尊厳を享受できるよう祈ります。

神の平安と慈悲、そして祝福が皆様にありますように。

サイイド・モジュタバ・ホセイニ・ハメネイ

イラン暦1404年エスファンド月21日（西暦2026年3月12日）」

（出典： WANA News Agency ＜2026/03/12＞)

【声明のポイント】

・負傷したと伝えられるモジュタバ・ハメネイ師の最高指導者としての初めての演説全文（太字は筆者によるもの）。イラン国営放送のアナウンサーによって読み上げられたもの。ハメネイ師の写真のみが掲げられた。

・一家の多くを亡くしたモジュタバ・ハメネイ師の「血の報復」の意図が強調されていることが第1の注目点。

・ホルムズ海峡の封鎖の継続を指示するとともに、新しい戦線を開くことを意図していることを表明していることが第2の注目点。

・やはり冒頭のコーランの一節の意味合いが３つ目の注目点。この節の本来の意味は、「古い啓示を新しい、より優れた啓示で上書きする」というものだ。この一節には、神がなぜ以前の聖書などの啓示を上書きしたり、クルアーン内での規定を変更したりするのかという理由が説明されている。

・この一節の引用は、「先代のアリ・ハメネイ師の死という欠落が、神によってより適切な新指導者（モジュタバ師）によって補完された」という自らのレジティマシー（正当性）確立宣言と読み解ける。さらに深読みするならば、これまで戦略的忍耐という先代がとってきたイランの伝統的手法に代わって、今や神が私（モジュタバ師）に『より強力な手段（ホルムズ海峡封鎖やより強い攻撃）』を命じていると言いたいのかもしれない。新たな最高指導者としての自己正当化と強硬姿勢がここに現れている。

筆者：松本 太